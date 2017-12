251 szegény nő ment férjhez egy vállalkozó jóvoltából

A Gudzsárát tartományban tartott hatalmas szertartáson a hindu párok mellett a muszlim és a keresztény kisebbséghez tartozó jegyesek is összeházasodtak.



A vállalkozó évek óta támogat olyan nőket, akik elveszítették az apjukat és így nem tuják előteremteni az esküvő költségeit. Az elmúlt években már csaknem ezer nehéz helyzetű lánynak segített abban, hogy férjhez mehessen.



Az ingatlanvállalkozó nemcsak a szertartás költségeit állja, hanem a hagyományos ajándékokat, például az arany és ezüst ékszereket, háztartás gépeket és bútorokat is megvásárolja a lányoknak. Pártfogoltjai később is számíthatnak a segítségére: támogatja őket a gyermekszüléskor és az iskolakezdéskor.



A férfi azt mondta, mindig nagyon vágyott egy lánygyermekre. "Ezek a lányok olyanok, mintha a lányaim lennének. Örülök, ha boldogok" - fogalmazott a mecénás.