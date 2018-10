21,5 euróból "csinált" átszámítva 52,3 milliárd forintot Fortuna kegyeltje

Rekordnak számító 162 millió eurót (nagyjából 52,3 milliárd forint) nyert egyetlen játékos a svájci lottón - közölte kedd este a Swisslos svájci lottótársaság.



A svájci Euromillions lottón 50-ből öt számot kell eltalálni, és mellé 12-ből két csillagot kell helyesen bejelölnie annak, aki megnyeri a fődíjat. A győztes ezen a héten a 7, 17, 29, 37 és 45 számokat jelölte be helyesen, s mellé a 3-as és a 11-es csillagot ikszelte be.



A nyertes nevét nem közölték, csak azt, hogy Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt és Solothurn kanton valamelyikében él, és 21,5 euróért vásárolt szelvényt.



A svájci Euromillions lottón Ausztriából, Spanyolországból, Franciaországból, Luxemburgból, Belgiumból, Nagy-Britanniából, Írországból és Portugáliából is lehet játszani. Az eddigi rekordnyeremény 135 millió euró volt.



