20 év után indul turnézni a Midnight Oil, és nem rejti majd politikai véleményét sem véka alá

Húsz év után áprilisban ismét turnéra indul az ausztrál Midnight Oil rockegyüttes, amely azt ígérte rajongóinak, hogy a hathónapos koncertkörúton politikai véleményének is hangot ad majd - írja az ABC News A 14 országot érintő turné alatt az Egyesült Államokba, Kanadába, Új-Zélandra és Dél-Afrikába is ellátogatnak, valamint több európai koncertjük is lesz. Az április közepén Brazíliában kezdődő programban ötven előadás szerepel - ismertette az együttes pénteken Sydneyben, egy hajón tartott sajtóértekezleten.A banda frontembere, Peter Garrett - aki 2007 és 2013 között tagja volt az ausztrál kormánynak - kijelentette, hogy nem lesznek szégyenlősek, és elmondják majd a véleményüket az új amerikai elnökről, Donald Trumpról is.Az együttes korábban is gyakran kifejezte véleményét: az Exxon Valdez olajszállító teherhajó 1989-es balesetét követően, ebédidőben rögtönzött tiltakozó koncertet az Exxon Mobile Corp New York-i székháza előtt.2000-ben pedig a sydneyi olimpia zárórendezvényén "Bocsánat" feliratú pólóban léptek fel, arra utalva, hogy az akkori ausztrál kormányfő, John Howard nem kért bocsánatot az ausztrál bennszülöttektől a velük való bánásmódért. Ezt aztán 2008-ban Kevin Rudd miniszterelnök pótolta.A Midnight Oilnak eddig 17 lemeze jelent meg, ezek világszerte tízmillió példányban keltek el.