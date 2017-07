2019-ben a mozikba kerül a 25. Bond-film

James Bond 2019 novemberében tér vissza a mozikba - közölte hétfőn a 007-es brit titkos ügynök kalandjairól szóló filmsorozat honlapja.Az amerikai bemutatót 2019. november 8-ra időzítették, "hagyományosan" kicsivel a brit premiert és a nemzetközi bemutatókat követően - írták a producerek a rövid közleményben.Az új epizód a James Bond-széria 25. hivatalos filmje lesz.A honlap megnevezte a produkció forgatókönyvíróit: Neal Purvist és Robet Wade-et, valamint a producereket: Michael G. Wilsont és Barbara Broccolit. Azt azonban

"A további részleteket, a forgalmazással, a nemzetközi bemutatókkal, a szereposztással és a rendezéssel kapcsolatban későbbi időpontban osztjuk meg" - szerepelt a bejegyzésben.A legutóbbi, Spectre - A Fantom visszatér című epizód óta folynak a találgatások, hogy vajon Daniel Craig játssza-e ötödik alkalommal is a kalandor ügynököt. Korábban Craig állítólag elmondta, hogy befejezte a Bond-filmeket, és tovább akar lépni. Azóta Idris Elba, Tom Hiddlestone és Tom Hardy neve is felmerült új Bondként.Mostanában azonban olyan nyilatkozatot is idéztek a 49 éves sztártól, amely szerint ismét eljátszaná a szerepet. A The New York Times hétfőn két bennfentes forrásra hivatkozva állította, hogy Craig visszatérése "lefutott dolog".A Spectre világszerte mintegy 880 millió dolláros jegybevételt hozott a mozikban.A Bond-honlap bejelentését követően számos komment jelent meg a Facebookon, köztük olyan is, amely női Bondot sürgetett a Ki vagy, doki?-tévésorozatra utalva, amelyhez éppen a napokban választottak női címszereplőt.