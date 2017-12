2018-ban támadnak a zombik!

Liv esetében nem egy embereket gyilkoló sánta, oszlásnak indult külsejű élőhalottról beszélünk.

Január 2-től újabb sikeres képregényadaptációval erősít az RTL Spike. A tengerentúlon nagy sikert aratott iZombie hazánkban először lesz látható TV képernyőn. A Veronica Mars alkotóinak új projektje krimi alapokra épülő, humoros és meglepő történetvezetésű sorozat, amely egy teljesen új nézőpontból mutatja be a horror műfaj klasszikus riogatóit, az élőholtakat.A sorozat főszereplője Olivia "Liv" Moore, ígéretes karrier előtt álló orvostanhallgató. Ám váratlan dolog történik vele… Meghal, és zombiként kell tovább tengetnie „életét".Ahogy minden zombi, ő is agyat zabál, ám esetében nem egy embereket gyilkoló sánta, oszlásnak indult külsejű élőhalottról beszélünk. Liv egy teljesen átlagos külsejű lány, aki, hogy éhségét csillapíthassa, elszegődik rezidensnek egy hullaházba, hogy a már elhunyt emberek agyával lakjon jól. Ám meglepetésként éri, mikor rájön, a megevett agyakkal az elhunyt korábbi emlékeit és személyiségjegyeit is megkapja.Amikor a hullaházba új rendőr érkezik, a kicsit szétszórt Clive Babineaux nyomozó személyében, Liv eldönti, szeretne jó zombi lenni, így az áldozatok emlékeit felhasználva segít neki a gyilkosságok megoldásában. Közben barátja, és egyben hullaházi munkatársa Riv segítségével azt kutatja, mi állhat az átváltozása mögött, és hogyan lehetne újra élő ember.

A cselekmény hátterét a megoldásra váró bűnügyek és a zombi lét mindennapos küzdelmei adják. A fő szál Liv karakterfejlődése, a lányok tipikus, mindennapi problémáival, új „élethelyzettel" való küzdelme, humorral fűszerezve. Ám a sorozat igazi erőssége a narratíva. Ahogy a frissen zombivá változott Liv saját szemszögéből mutatja be vívódásait, érzéseit, döntéseinek miértjét, vagy épp bánja meg korábbi tetteit.Kíváncsi rá, milyen viszontagságokkal kell szembenéznie Livnek? Vagy csak szeretne egy jót szórakozni? Akkor az izgalmas krimi és horror elemekkel átszőtt iZombie kihagyhatatlan!iZombie 1. évad premier epizód január 2-án 22.00-tól az RTL Spike műsorán, a további részek pedig minden hétköznap 22.00-tól láthatók!