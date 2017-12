2017-ben is a Trónok harcának volt a legnagyobb kalózközönsége

Idén is, akárcsak a korábbi öt évben a Trónok harca tévésorozatnak volt a legnagyobb kalózközönsége - közölte a The Playlist független filmes hírportál.



Az illegális megtekintések sorában a tévészériák között a The Walking Dead kapta a második, a Flash - A villám pedig a harmadik helyezést.



Az internetkalózkodást nyomon követő Muso cég adatai szerint a George R.R. Martin Trónok harca című regényfolyama nyomán készült sorozat legutóbbi, hetedik évadát illegálisan több mint egymilliárdszor töltötték le.



A kalózközönség körében legnépszerűbb tíz széria között szerepel még sorban az Agymenők, a Rick és Morty című animációs sorozat, A szökés, a Sherlock, a Vikingek, a Briliáns elmék és A zöld íjász.



Feltűnő, hogy a listáról a Netflix műsorai hiányoznak. A portál szerint nyilván azért, mivel a szolgáltatáshoz szinte mindenkinek van valamilyen hozzáférése. A Netflixnek mintegy százmillió előfizetője van világszerte, ezért nincs különösebb gondja a kalózokkal.