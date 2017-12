200 ezer tajvani útlevelet kellett bezúzni egy baki miatt

, és ez gúny tárgya lett az internetes közösségben.A biometrikus útlevél új generációját hétfőn vezették be Tajvanon, és mire észrevették a hibát, közel 300 úti okmányt már szét is osztottak az igénylők között.Az útlevél egyik belső lapján a washingtoni Dulles Nemzetközi Repülőtér sziluettje látható a sziget fő légikikötőjének, a fővárost is kiszolgáló Taojüani Nemzetközi Repülőtérnek a körvonalai helyett.

A Taojüani Nemzetközi Repülőtér

A baki központi téma lett a közösségi médiában, sokan viccelődtek azzal, hogy Tajvan szemlátomást egyik napról a másikra az Egyesült Államok 51. tagállama lett.A külügyminisztérium bocsánatot kért a lakosságtól a kínos bakiért, amelyet a magyarázat szerint az okmány egyik tervezője követett el.

A botrány miatt lemondott a minisztérium konzuli ügyek osztályának vezetője, egy másik tisztségviselőt lefokoztak.A hibás útlevelek helyett a Központi Okmánynyomda saját költségére újakat nyom, de ezek legyártása körülbelül egy hónapig tart. Az, akinek sürgősen szüksége van új úti okmányra, a meglévő biometrikus útlevélből igényelhet.Visszavonják a már kibocsátott 285 útlevelet is.A zúzdába kerülő 200 ezer útlevél legyártása átszámítva 700 millió forintba került.