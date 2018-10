200. adását ünnepli a Honfoglaló a Dunán

Fotók: Bara Szilvia

200. adásához érkezett a Honfoglaló, a népszerű magyar fejlesztésű online területhódító kvíz televíziós változata a Dunán. A játék eddig története során hatalmas ütközeteket, izgalmas taktikai lépéseket, masszív vártámadásokat láthattak a nézők. Az elmúlt tíz hónapban több mint 13 ezren jelentkeztek a Honfoglalóba, 430 játékos mérte össze tudását, összesen 5670 kérdés hangzott el és a győztesek több mint 227 millió forintot vittek haza. Az eddigi ütközetek során 19 alkalommal fordult elő, hogy egy-egy játékosnak sikerült meghódítania Magyarország összes megyéjét. A vetélkedő történetében a 190. adásban fordult elő először, hogy a játék a harmadik hódítási körben véget ért, mert a győztes játékos, Komenda Roland nevető harmadikként úgy foglalta el az összes megyét, hogy játékostársai egymást támadták folyamatosan, végül alulmaradtak.Az első Szuperbajnokság abszolút győztese Boros Márton volt, aki 30 millió forintos csúcsnyereménnyel távozott a játékból, miután több fordulón keresztül minden ellenfelét kiütötte. A Honfoglalóban hamarosan újabb Szuperbajnokság kezdődik, hogy év végén újabb abszolút győztes születhessen, akire szintén 30 millió forintos nyeremény vár. A végső győzelemért folytatott küzdelem minden hétköznap este a Duna Televízió képernyőjén látható.– Izgatottan készülünk a második szuperbajnokságra és a következő kétszáz Honfoglalóra. A játék során igyekszem önmagam lenni és mindig törekszem arra, hogy megtaláljam a hangot a hadvezérekkel. Az eddigi legkedvesebb emlékem a gyereknapi adás volt, amikor ifjoncok jöttek játszani. Roppant bájosak voltak, így már most várom a következő gyereknapot. A futball-világbajnokság témájában rendezett különkiadásban nagyon izgalmas volt számomra a sok-sok labdarúgással kapcsolatos kérdés, olyannyira, hogy legszívesebben én is játékosnak álltam volna – árulta el Szente Vajk a jubileumi adás felvételét követően.Majd hozzátette, hogy ősztől két új segítséggel bővült a Honfoglaló lehetőségeinek tárháza, melynek egyike a területcsere, amely abszolút feldobja a játék menetét, hiszen ezzel akár már a második körben is szóba jöhet a vártámadás.– Sok stratégiát megfigyeltem az elmúlt időszakban és azt tapasztaltam, hogy nem mindegyik kifizetődő. Rossz taktika a bátortalanság és a felesleges megyetámadás. Fontos, hogy a játékos figyelje, hányadik helyen áll és milyen színnel játszik, aminek a sorra kerülés miatt van jelentősége. Otthon egyébként én is gyakran játszom a családdal Honfoglalót – mondta el Szente Vajk.