A kínai Belső-Mongólia Autonóm Terület szakértői a felhő alapú számítástechnika segítségével több mint 19 millió szóból álló mongol nyelvi adatbázist hoztak létre az etnikai kultúra és nyelv megőrzése érdekében.



Az adatbázis építését 2012-ben kezdték el a csifengi Mengtong felhő alapú számítástechnikai központban és a Belső-Mongóliai Egyetemen.

Az egyetem már az 1980-as évek óta gyűjti a mongol nyelvi dokumentumokat, amire a szakemberek támaszkodhattak az adatbázis létrehozásában.



Az adatbázis átfogó rendszerében lexikonok, nyelvtan és szépirodalom is található.

Az adattár egy tudományos terminológiai szótárt is tartalmaz mandarin, mongol, angol és japán nyelven.



Jen Hsziao-feng, a program egyik szakmérnöke kiemelte, hogy az adatbázis mongol-mandarin elektronikus szótára a közönség számára is elérhető.