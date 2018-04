19 hazai településen ad ingyenes koncertet a Budapesti Fesztiválzenekar

Tizenkét megye tizenkilenc településén adnak ingyenes koncerteket iskolákban, templomokban és idősotthonokban a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) kamaraformációi április 9. és 14. között.A Közösségi Heteknek olyan komoly hagyománya van, hogy a BFZ zenészei április 11-én már a 100. idősotthonban koncerteznek Magyarországon, a jubileumi hangverseny a Fővárosi Önkormányzat X. kerületi, Gergely utcai idősotthonában lesz. A Játékidő című programmal emellett kamaraformációk látogatnak el Salgótarján, Szada, Mikepércs, Hajdúböszörmény, Szerencs, Mezőszilas, Tatabánya, Encs, Zalakomár és Tököl idősotthonaiba is - közölte a zenekar szerdán az MTI-vel.Az elhagyott, vagy már más funkcióban működő zsinagógákban is folytatódik a Fesztiválzenekar koncertsorozata, ezúttal Balatonfüreden és Szentesen. A felújított balatonfüredi zsinagóga idén tavasszal nyílt meg Zsidó Kiválóságok Háza néven, s a Fesztiválzenekar koncertje lesz az egyik első program az új épületben. A szentesi zsinagógában jelenleg a városi könyvtár működik, de az épület kívül ma is őrzi eredeti stílusjegyeit.A zenekar barokk együttese és Midori Seiler hegedűművész Jánoshalmán és Debrecenben katolikus, Dunaújvárosban pedig evangélikus templomban mutatja be Bach zenéjét.A Zenevár című interaktív programot ezúttal a BFZ budapesti nagykoncertjének, a TérTáncKoncertnek főhősei, több mint 500 hátrányos helyzetű és szerencsésebb sorsú térségben élő gyerek élvezheti majd Salgóbányán, Tégláson és Karcagon. A fiatalok most először találkoznak a velük együtt fellépő társaikkal egy nagy közös próbán, emellett pedig fejlesztő-ismerkedő foglalkozáson vesznek részt.A zenekar kisebb formációja Cserdibe is ellátogat, ahol a Baranyában készülő táncos fiatalok találkoznak egymással."A lényeg az, hogy szolgáljuk azt az országot, várost, azt a közösséget, amely a működésünket lehetővé teszi. Mivel nem mindenki jut el a koncerttermekbe, mi megyünk el hozzájuk iskolákba, templomokba, idősotthonokba" - idézi a közlemény Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója szavait, aki együttese életében kiemelten fontosnak tartja az ingyenes közösségi koncerteket.