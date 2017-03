16 évet várt erre Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Oscar-díjas mexikói rendezőnek tizenhat éve dédelgetett álma vált valóra azzal, hogy végre ismét hazájában készíthetett filmet.



A rendező 2001-ben robbant be a nemzetközi köztudatba Anyádat is! című filmjével, azóta pedig egymást érték az újabb és újabb elköteleződések - Az ember gyermeke (2006), Gravitáció (2013) -, és Cuarónnak mindig el kellett halasztania a terveit egy bensőségesebb hangvételű "otthoni" projektről.



"A filmek olyanok, mint a gabonapelyhes doboz, az alján mindig ott lapul a játék ígérete" - mondta egy mexikóvárosi sajtótájékoztatón a rendező.



"Számomra a Gravitáció volt az a gabonapelyhes doboz, amely meghozta a játékot, ami általában nagyobb volumenű forgatással, és több sztárral járó filmekhez vezet" - fejtette ki Cuarón az újságíróknak. Hozzátette: "én azonban úgy döntöttem, visszatérek Mexikóvárosba, hogy megcsináljam ezt a filmet olyan erőforrásokkal, amelyekről mindig is álmodtam".



A rendező mostanra befejezte a forgatási munkálatokat Mexikóvárosban. Roma című új filmje az 1970-es években játszódik és egy középosztálybeli család életének egy évét meséli el. A történetet átszövik a rendező saját gyermekkori emlékei és hazája iránti érzései.



A kis hercegnő (1995), a Szép remények (1998), valamint a Harry Potter és az azkabani fogoly (2004) című filmeket is jegyző Cuarón, új filmje utómunkálataival tölti az év hátralevő részét. A Roma várhatóan 2018-ban érkezik a mozikba.