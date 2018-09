15 kilogramm bőrt kell leműteni Emilióról

Emilio 2008-ban döntött úgy, hogy a drasztikus súlyveszteség re­ményében kés alá fekszik, és gyomorgyűrű behelyezésére vállalkozik –– Amikor elhatároztam, hogy szakemberhez fordulok, 158 kiló voltam, a hatalmas súlyfelesleg teljesen megkeserítette az élete­met. Még a cipőfűzőmet sem tudtam önállóan be­kötni, az állandó hát-, derék- és lábfájásról nem is beszélve. Az ízületeim teljesen kikészültek, a színpadon sem tudtam már úgy mozogni, és persze az önbizalmamnak sem használt, hogy több mint másfél mázsát nyomok – emlékszik vissza a népszerű énekes.A beültetett szűkítőgyűrűnek köszönhetően hamarosan huszonnégy kilótól szabadult meg.– Ám az örömöm nem tartott túl sokáig. Hamar visszaszedtem a leadott felesleget, és éveken ke­resztül jojóeffektusban szenvedtem.Emilio rádöbbent: hiába a szűkítőgyűrű, ha nem párosul hozzá elszántság és elhatározás. Mindezt a televíziónézők is nyomon követhetik a Drága családom című műsorban.– Elkezdtem sportolni, jobban odafigyeltem az étkezésre, és máris leugrott rólam tíz-húsz kiló. Jelenleg hatvanhárom kilóval vagyok könnyebb a kezdeti százötvennyolcnál, és még további tíztől szeretnék megszabadulni.A kívánt testsúly elérése után az énekesnek újra kés alá kell feküdnie, mert a megereszkedett bőrréteget el kell távolítani.– Nem tudom még, hogy mi lesz… Igazság szerint rettegek a beavatkozásól, mert tudtommal iszonyatosan fájdalmas és kellemetlen, a több hónapos kényszerpihenőről nem is beszélve. Nem tehetem meg a családommal, hogy hosszabb időre nélkülözzenek, ahogy a közönséggel sem – árulta el Emilio, akinek saját bevallása szerint legalább tizenöt kilogramm felesleges, megereszkedett bőrt kellene eltávolítani a testéről.