14 év szünet után újra Fonográf-koncert!

A Fonográf rendkívül kreatív alkotói munkaközösség volt, több mint zenekar - mondta Bródy János szerdán Budapesten sajtótájékoztatón abból az alkalomból, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legjobb együttese 2018. február 18-án a Sportarénában lép fel, 14 év szünet után.



"Mintha az idő múlásával újra felfedeztek volna minket" - fogalmazott Szörényi Levente. Hozzátette: míg az Illés együttes a beat őserejét képviselte, a Fonográf rendkívül cizellált és igényes zenét játszott, a hangszeres produkció mellett kristálytiszta vokállal.



A country and eastern stílust képviselő Fonográf (Szörényi Levente - ének, gitár; Bródy János - steel gitár; Tolcsvay László - ének, gitár, billentyűs hangszerek; Móricz Mihály - ének, gitár; Szörényi Szabolcs - basszusgitár; Németh Oszkár - dob) 1974 és 1984 között hat stúdióalbumot készített. A Fonográf I. 1974-ben, a Na mi újság, Wágner úr? 1975-ben, az FG-4 1976-ban, az Edison-Fonográf Album 1977-ben, az Útközben 1978-ban, a Jelenkor pedig 1984-ben jelent meg, miközben az együttes számos albumot készített Koncz Zsuzsának, Halász Juditnak és a Fonográf zenélt az István, a király című rockopera felvételén is. A zenekar legutóbb 2004-ben adott koncertet a Kisstadionban.



Az MTI kérdésére Szörényi Levente elmondta: bár a zenekarozásba már jó ideje belefáradt, ez nem jelenti azt, hogy időről-időre ne lépne színpadra. "Ez egyre nagyobb kihívás az idő múlásával". Rosta Mária, a Fonográf-koncert producere hozzátette: egyszeri eseményről van szó, sem turné, sem lemez nem lesz. Megjegyezte: erős közönségigény mutatkozott egy ilyen koncertre, az elmúlt időszak teltházas Bódy-, Koncz Zsuzsa- és Zorán-koncertjei azt bizonyítják, hogy az emberek nagyon kíváncsiak a régi kedvencekre.



Újságírói felvetésre Szörényi Levente azt mondta, a Fonográf sokfajta zenei világot képviselt. Mint kifejtette, country zenét azért kezdtek játszani, mert első szólólemezén, az 1974-ban megjelent Utazás című anyagán ezt a műfajt akarta kipróbálni, és ezen az albumon már valamennyi későbbi Fonográf-tag játszott.



Bródy János felidézte, hogy az Illés együttes utolsó időszakában működött KITT Egylet több produkciót egyesített (Koncz Zsuzsa, Tolcsvayék és a Trió), és ez a közösség alapozta meg a Fonográfot.



"A Fonográfnak köszönhetem, hogy az Illés után megmaradtam zenésznek egy olyan helyzetben, amikor az bizonyos értelemben nem volt eleve eldöntött. A Fonográf idején szereztem a legjobb szövegeimet: meg kellett tanulnom úgy írni, hogy az átmenjen a hatalom szűrőjén, miközben jól énekelhető, szép dalokat eredményezzen. A Fonográfban kezdtem steel gitározni is, így lettem akkor Magyarország egyetlen és legjobb steel gitárosa" - fejtette ki Bródy János, aki szerint a mai fiatal előadók közül a Margaret Island viszi tovább a Fonográf zenei hangsúlyait, hangulatát.



A zenekar készített angol nyelvű lemezt, számos helyen fellépett Nyugat-Európában is és közel állt a nemzetközi karrierhez. Szörényi Levente szerint az áttörés azért maradt el, mert az azóta elhunyt akkori osztályvezetők és igazgatók nem álltak pozitívan az ügyhöz.



Tolcsvay László úgy fogalmazott, hogy a Fonográf baráti és lelki társulás is volt, miközben a zenei megnyilvánulás a végtelen szabadság jegyében zajlott. Bródy János egy kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy mivel a közönség a régi hangzásra kíváncsi, nem akarják más hangszerelésben, újragondolva játszani a dalokat, persze a hangszerek azóta modernebbek lettek.