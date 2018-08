12 éves fiú kezdi meg orvosi biofizikai tanulmányait egy egyetemen

Tizenkét éves fiú kezdi meg orvosi biofizikai tanulmányait egy mexikói egyetemen.



Carlos Antonio Santamaria Diaz lesz az első tanuló, aki a felvételi vizsgát téve ilyen fiatalon került be a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetemre (UNAM).



"Én csak tanulni akarok. Ha becsukják előttem az ajtót, az ablakon mászom be" - idézte Santamariát az UNAM.



A fiú a Mexikóvárostól 90 kilométerre délre fekvő Cuernavaca városból származik. Már 2015 óta kapcsolatban áll az egyetemmel, ahol analitikus kémia, biokémia és molekuláris biológia területén már részt vett néhány képzésen.



A felvételi vizsga nehéz volt, mert "még mindig nem vagyok elég jó integrálszámításban" - mondta Santamaria, aki elsősorban a sejtrekonstrukció és a betegségek gyógyítása iránt érdeklődik.



Bár a jövő héttől a fizika és a biológia fog a fiú életének középpontjában állni, továbbra is a videojátékok rajongója marad. Hozzátette: szívesen kifejlesztene egy biokémiáról szóló játékot.