125 millió forintért is elkelhet a bizsunak hitt gyémánt

Akár 350 ezer fontért (125 millió forintért) is elkelhet a Sotheby's júniusi árverésén az a gyémánt, amelyet tulajdonosa vagy harminc éve vásárolt tíz fontért (3500 forintért) egy bolhapiacon, és azóta is nap mint nap viseli.



A nőnek fogalma sem volt arról, hogy a gyűrűjét egy 26,27 karátos gyémánt díszíti, mivel a 19. századi gyémántokat még nem úgy csiszolták, hogy ragyogásuk és tisztaságuk látszódjék.



A Sotheby's ékszerrészlegének vezetője, Jessica Wyndham hétfőn elmondta, hogy a gyémánt gazdája naponta hordta a gyűrűt, amiről nem gondolta, hogy értékes lehet.



A szakértő "elképesztő leletnek" nevezte a gyémánt felfedezését, ám a tulajdonosról nem adott tájékoztatást, mivel az eladónak nincs szándékában azonosítani magát.



Az árverésen a becslések szerint akár 350 ezer fontnál is lecsaphat a kalapács.