10 zenei csemege májusra: Paul Kalkbrenner új albuma is debütál

LEON BRIDGESGOOD THINGMájus 4-én érkezett Leon Bridges amerikai énekes második stúdióalbuma, a Good Thing. A gospel, soul és R&B-vonalon alkotó dalszerző és producer elmondása szerint debütáló, aranylemezzé vált albuma, a Coming Home egy élvezetes tapasztalat volt számára, ám az új lemezen a hatások színesebb palettájából merítkezett és művészete jobban kibontakozhatott. A kiadvány tíz dalából kettőt már korábban megismerhetett a nagyérdemű: a Bad Bad News és a Bet Ain’t Worth the Hand is videóklip-köntöst kapott az elmúlt hetekben.AARON CARTERLØVË16 év után tér vissza 5. stúdióalbumával Aaron Carter. A kiadványt 2017-ben egy azonos című EP előzte meg. Aaron a késő 90-es évek pop és hip-hop világának tini ikonjaként véste bele magát a köztudatba, debütáló albuma 10 éves korában, 1997-ben jelent meg. A 14 tracket felvonultató LØVË album anyagát több, mint két évig csiszolta, és mind dalszerzőként, mind producerként kivette a részét a munkából. A végeredmény egy érett, sokszínű kiadány, ami február 16. óta elérhető digitálisan, május 14-én pedig CD-n is megjelent. A 2016-ban napvilágot látott Fool’s Gold, valamint a 2017-es Sooner or Later és a Don’t Say Goodbye c. dalai máris slágerekké váltak.PAUL KALKBRENNERPARTS OF LIFEMájus 18-án jelenik meg a berlini techno és a kísérletező elektronikus zenék kulcsfigurájának 8. nagylemeze, a Parts of Life - pontosan egy évtizeddel a Berlin Calling ikonikus kiadványa után, illetve Paul legutóbbi, Back To The Future trilógiáját és 7 című albumát követően. Ez a producer eddigi legszemélyesebb anyaga, egyszerre elemi és nagyszabású, életerőben dúskáló, időtlen lemez. A 15 dal az eredeti munkacímét megőrizve érkezik. Ráadásul Paul Kalkbrenner mágiáját augusztus 4-én élőben is megtapasztalhatjuk a Budapest Parkban!VARIOUSFALCO – STERBEN UM ZU LEBENÚjabb kiadványt köszönthetünk a 80-as, 90-es évek népszerű osztrák énekeszeneszerző ikonjához kapcsolódóan. Május 25-án 13 dallal érkezik a Falco – Sterben Um Zu Leben címre keresztelt album CD & bakelit formájában - olyan slágerekkel, mint a Rock Me Amadeus, a Vienna Calling vagy a Jeanny! CD LP VARIOUS 15 YEARS OF ARMADA Az Armin van Buuren, Maykel Piron és David Lewis által alapított holland lemezkiadó, az Armada Music szárnyai alá olyan előadók tartoznak, mint Hardwell, Afrojack, Paul van Dyk vagy a Lost Frequencies. A világ legnagyobb független elektronikus zenei kiadója idén ünnepli fennállásának 15. évét, ennek örömére május 11-én egy 3 CD-s kiadványt jelentettek meg 15 Years of Armada címmel.VARIOUSARMADA CHILL 2018A világ legnagyobb független elektronikus zenei kiadójaként számon tartott Armada Music megannyi alkiadóval rendelkezik. A chill-out műfajára specializálódott Armada Chill a downtempo és atmoszférikus dallamok otthona, a világ legjobb és legkiemelkedőbb chill-out melódiáinak hazája. Hagyománnyá váló éves válogatásuk 2018-as darabja május 25-én lát napvilágot. Garantált nyugalom, ellazulás és kikapcsolódás 2 CD-n tálalva.TYLER BATESDEADPOOL 2 (ORIGINAL MOTION SCORE SOUNDTRACK)A Deadpool 2 c. 2018-as amerikai képregényfilm a Marvel Comics kiadó azonos nevű szereplőjén alapul. Ez a tizenegyedik része az X-Men filmsorozatnak, valamint a folytatása a 2016-ban bemutatott első Deadpool filmnek. Főszereplői többek között Ryan Reynolds, Morena Baccarin és T. J. Miller. A 2. rész filmzenéjét Tyler Bates zenei producer és zeneszerző jegyzi, aki megannyi videójáték, sorozat és film zenéjét megalkotta már. Főleg akció,- és horrorfilmekben jeleskedik, illetve Marilyn Manson bandájának gitárosa. Megjelenés dátuma: május 11.VARIOUSHOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK)Május 11-én jelent meg a Hogyan csajozz egy földönkívülivel című, sci-fibe oltott romantikus vígjáték filmzenéje. Az amerikai alkotás főszereplői Elle Fanning, Alex Sharp és Nicole Kidman. A 19 betétdal pedig olyan előadók nevéhez fűződik, mint a The Dyschords, Xiu Xiu, a The Damned vagy Amber Martin, de a kiadványon megtalálható a The Velvet Underground I Found A Reason című klasszikusa is.PLÁCIDO DOMINGO & PABLO SÁINZ VILLEGAS GUITAR & VOICEPablo Sáinz Villegas spanyol klasszikus gitár virtuózt az a hatalmas megtiszteltetés érte, hogy közös albumot készíthetett a legendás tenorral, Plácido Domingo-val. A felvételek New Yorkban és Londonban zajlottak, Rafa Sardina producer iránymutatásával. Villegas elmondása szerint a közös munka felejthetetlen élmény és hatalmas inspiráció volt számára. 2016-ban már színpadra léphetett az ikonikus operaénekes társaságában: Plácido Domingo 75. születésnapja alkalmából 75 ezer ember előtt szerepeltek egy történelmi tribute koncerten, Madridban. Megjelenés dátuma: május 11.JONAS KAUFMANN VERDI: OTELLOÚjabb Sony Classical-gyöngyszem érkezett! Tavaly nyáron került premierre Verdi Otello c. műve London legjelentősebb operaházában, a Royal Opera House-ban. A főszerepben Jonas Kaufmann, Maria Agresta és Marco Vratogna. Karmester: Antonio Pappano. Rendező: Keith Warner. Megjelenés dátuma: május 11.