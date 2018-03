10 titok, amit biztosan nem tudtál Quentin Tarantinóról

Tarantino egy igazán ellentmondásos figura, lehet őt szeretni és gyűlölni egyaránt, de a munkássága mellett lehetetlen szó nélkül elmenni. Rengeteg pletyka és mítosz kering róla, illetve a filmjeiről. Hogy kicsit jobban megismerhessük a különc filmest, összegyűjtöttünk 10 érdekességet vele kapcsolatban!Fiatal korában egy videótékában dolgozott, ott köteleződött el a B-kategóriás hongkongi filmek iránt. Első sikere a független filmek egyik gyöngyszeme, a Kutyaszorítóban volt, majd megírta a Tiszta románc forgatókönyvét, amit végül eladott, és Tony Scott filmesítette meg. Tarantino forgatókönyve 50 ezer dollárért kelt el, így 28 évesen belekezdhetett első igazi nagy filmje, a Ponyvaregény munkálataiba.A rendező szeret elrejteni filmjeiben olyan apróságokat, amelyek korábbi produkcióira utalnak. A Jackie Brown egyik jelenetében például a címszereplő (Pam Grier) abban a ruhában tűnik fel, amit az Uma Thurman által alakított Mia Wallace viselt a Ponyvaregényben azon az estén, amikor túladagolta magát.A Ponyvaregényt mindössze 8 millió dolláros költségvetésből készítették el, melyből 5 milliót a színészek kaptak, mindnyájan 20 ezer dollárt hetente. Ám a film főbb sztárjai részesedést kaptak a bevételéből, így végül ők is busás haszonra tettek szert.Gyakran tűnnek fel világsztárok filmjeiben, csupán csak egy-egy kisebb jelenet erejéig is. A Kutyaszorítóban jeleneteiben szerepel Brad Pitt és Samuel L. Jackson is. Nem egy Hollywood-i nagyágyú áll sorban, várva Tarantino felkérésére.A népszerű kórházas tévésorozat, a Vészhelyzet egyik epizódja is az ő nevéhez kötődik.Tarantino minden eddigi filmjében szerepelt. Általában színészként, de volt, hogy csak a hangját kölcsönözte az alkotáshoz. Azt viszont kevesen tudják, hogy több filmben van feltüntetve szereplőként – összesen harminchatban – mint amennyit rendezett. A Paramounton most látható Ki nevet a végén?-ben színészként láthatjuk.Az Oscar-díjas rendező elárulta, az összes filmje egy univerzumban játszódik, csupán csak más-más idősíkon, vagy helyszínen. Elmondása szerint tudatosan építette fel így a filmjeit.Van egy bizarr heppje: az utcán heverő döglött, de nem széttaposott bogarakat gyűjti, és otthon tűre szúrva táblába rendezi.Persze nem erőszakos cselekményre kell gondolni! Parkolási bírságok miatt kapott börtönbüntetést, ugyanis több mint 7000 dolláros büntetés halmozódott fel, amit nem tudott kifizetni, így tíz napra rács mögé került. Mindez még azelőtt történt, hogy berobbant volna a filmiparba.Kevesen tudják, de Quentin lábfetisiszta! Minden egyes filmjében látható minimum egy közeli jelenet egy női lábról! A Ponyvaregényben például Uma Thurman nagyrészt mezítláb játszik, de a Kill Bill 1. egyik ikonikus jelenetében is óriási szerepet kap Uma szépséges lábfeje.Március 27-én, kedden Quentin Tarantino mozimaraton a Paramount Channelen!A filmek vetítési sorrendje:19.50 – Ki nevet a végén?22.00 – Kill Bill 1.00.20 – Kill Bill 2.02.45 – Ponyvaregény