10 tipp, hogy könnyebb legyen, ha a karácsonyt egyedül töltjük

Ám az ő ünnepi időszakuk is csodálatos lehet. Bátran válogassanak az alábbi ötletek közül! A lonerwolf.com internetes oldal gyűjteményéből szemezgettünk - írja a BorsOnline A világ szeret általánosítani és túlozni, de csak azért, mert sokan úgy gondolják, hogy az egyedül élők számára csak fekete lehet a karácsony, attól ezt még nem kell elfogadni és tényként kezelni. A saját életük és ünnepük, miért ne élhetnék meg úgy, ahogy csak szeretnék. Az egyedüllét remek lehetőség önmaguk megismerésére és a helyzetben rejlő lehetőségek feltérképezésére és kiaknázására: nemcsak a hétköznapok, de az olyan fontos ünnepek idején is, mint a karácsony. Jöjjenek hát az olykor merész ötletek, amelyek kapcsán az az egyik legszebb, hogy nem kell belegondolni: mit szólnak majd mások, hiszen egyedül vannak, a saját örömükre cselekszenek!1. Öltöztesse ünnepibe a külsejét: ahelyett, hogy elhagyná magát, mártózzon meg a fürdősóval teli kádban, használjon testápolót, sminkeljen/borotválkozzon, öltözzön a legszebb, legféltettebb ruháiba, készítsen magának szép frizurát. Hagyja, hogy a külső átváltozás belülről is feltöltse, és tegyen egy nagy és jókedvű sétát!2. Bulira fel! A YouTube-on rengeteg ka-raokéfelvétel található, válogassa ki a kedvenceit, és este énekeljen, táncoljon kifulladásig! Meglátja, jó móka lesz!3. Díszítse fel gazdagon ünnepi fényekkel a lakását, tegye fel a kedvenc karácsonyi lemezét, este pedig kapcsolja le a lámpákat és hagyja, hogy csak az izzók világítsanak! Gyönyörködjön a látványba: mintha lehozták volna önnek a csillagokat!4. Ha eddig csak porfogót látott a régi karácsonyi mézeskalács díszekben, akkor ideje új értelmet adni nekik! Ragadjon meg egy doboznyit, és karácsony este csempésszen belőlük egyet-egyet a környéken élők postaládáiba!5. Kalandra fel! Csapja fel a város térképét, csukott szemmel bökjön egy pontra, majd fedezze fel! Ki tudja, lehet, korábban még sosem járt arra, vagy ha igen, az év ezen időszakában, az esetleges ünnepi díszítésnek köszönhetően másképp láthatja majd!6. Tartson mozimaratont a kedvenc filmjeiből! Egy Star Wars-, A Gyűrűk Ura- vagy A keresztapa-széria megkoronázhatja a napját, de régi klasszikusok DVD-kiadásaiból is szemezgethet: egy Ben-Hur, egy Casablanca és egy Volt egyszer egy vadnyugatból álló csokor különleges hangulatba hozhatja.7. Szóljon a reggele és a délelőttje a lemondásról, az este viszont legyen az ünneplés időszaka: egyen és igyon olyan ételeket és italokat, amelyeket kiemelt vendég érkezésére tartogatott vagy év közben sajnált önmagától, mert túl drágának tartotta azokat. Itt az idő, értékelje és lepje meg magát, ünnepeljen és élvezze az életet!8. Lesse meg az embereket karácsony napján! Képzelje el róluk, kik lehetnek, mi vár rájuk otthon, és hogyan telik majd a karácsonyuk! Ha van kedve, vesse papírra a történetüket, majd zárja borítékba, és egy év múlva olvassa újra!9. Tényleg jobb adni, mint kapni! Szerezzen magának örömöt azzal, hogy karácsony apropóján meglepi valami kedvességgel a környék ön szerint legmagányosabb, legreményvesztettebb emberét!10. Menjen el a legközelebbi templomba, ahol karácsonykor pásztorjátékot adnak és éjféli misét tartanak: mindkettő különleges élményt kínálhat. Ha vallásos, a templompadban ülve képzelje el, hogy a kedvenc szentjei ülnek ön mellett, és kíváncsian hallgatják. Gondolja végig, mit mondana nekik.