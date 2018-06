10 ok, hogy miért nem talál párt

Akár a régóta tartó magánytól szenved valaki, akár a sokadik elbaltázott kapcsolaton van túl, ugyanúgy érvényes a felvetés, hogy vajon miért marad benne valaki ugyanabban az ördögi körben, és miért nem találja meg a boldogságot egy hozzá illő társsal? A VagyokNeked.hu társkereső oldal összegyűjtötte a sikertelen párkeresés tíz legjellemzőbb okát.



1. Hagyja, hogy visszarántsa a múlt



Egy-egy múltbeli kapcsolat évekre alááshatja a jövőbeni boldogságot. Ennek két oka is lehet: vagy mert annyira jó volt, vagy mert annyira fájdalmas volt (esetleg mindkettő egyszerre). A múlton rágódás vagy álmodozás helyett a jelenre kell koncentrálni, és a valóságban megélni a párkapcsolatot, és merni megnyílni.



2. Nem tud változtatni



Mindig ugyanazok a körök, ugyanazok a helyzetek jönnek elő? Nem tudni kié ez a bölcsesség, de a lényege, hogy esztelenség mindig ugyanúgy tenni a dolgokat, és közben más végeredményt várni. Ha eddig egy féle módon állt a párkapcsolatokhoz, itt az ideje valamit változtatni a stratégiáján.



3. Túl magasra teszi a lécet



Az évek során a sokféle tapasztalás, valamint a valóságot eltúlzó romantikus filmek és könyvek hatásra szűkülhet lehetséges partnerek köre. Mindig lesznek ideálok, és elképzelések, ám ezek ritkán fordulnak elő a való életben. Tegyen róla, hogy a kapcsolata valódi érzelmeken, és elvárásokon alapuljon.



4. Nem készült még fel rá



Sokan belemennek olyan kapcsolatokba, ahol már eleve tudják, hogy több dolog is a kapcsolat ellen szól, mégis a magány vagy egyéb okok miatt nem törődnek ezekkel. Mások érzelmeivel nem jó visszaélni, ugyanakkor saját magunkat is frusztrálttá tesszük a csalódásokkal. Inkább tisztázzuk az elején az érzéseket, és ne menjünk bele "jobb híján" egy kapcsolatba.



5. Saját magát sem tudja elfogadni



A megfelelő önismeret szintén fontos dolog, amit nem árt a párkeresés előtt rendbe tenni. Hogyan is várható el valakitől, hogy szeressen minket, ha magunkat se tudjuk elfogadni? Amíg nem jövünk tisztába vele, hogy milyenek vagyunk, és milyen szeretetre van szükségünk, szintén nem érdemes vaktában, pusztán romantikus elképzelések mentén párt keresni.



6. Folyton általánosít



Mivel szeretnénk már előre felkészülni a kellemetlen helyzetekre, sokszor beleesünk az általánosítás hibájába. Jó, ha vannak bizonyos támpontok, de csak azért, mert egy jó barátunk a saját kapcsolatával vagy csalódásával példálózik, nem jelenti azt, hogy velünk is hasonlóan fog történni.



7. Túlságosan begubózik



A magányosság könnyen befordulóvá teszi az embert, pláne ha egyedül él, és a barátok már mind megállapodtak. A kívülállóság érzését érdemes még csírájában elfojtani, mert igenis rengeteg hasonlóan magányos ember van. Nem szabad bezárkózni, és csak arra várni, hogy majd bekopogtat a megfelelő társ. Tenni kell érte!



8. Túl gyorsan akarja, mert türelmetlen



A másik gyakori hiba, hogy sokan egy párkapcsolati sebesülés után túl hamar próbálnak felállni a padlóról, és máris belevetik magukat a randikba, hogy eltereljék a figyelmüket a fájdalomról. Sajnos ez nem megoldás, és a fájdalom ott marad, amíg nem kapja meg a szükséges feldolgozási időt, és aztán igen hamar újra a kiindulópontnál találhatjuk magunkat.



9. Nem saját magát adja



Ez kapcsolódik az önismereti ponthoz, de annál kicsit messzebbre és hasonlóan tévútra viszi a társkeresőt. Ez már az a szint, amikor tudjuk, hogy kik vagyunk, ám mégsem akarjuk ezt vállalni. Pusztán a párkapcsolat lehetősége miatt egy teljesen más képet kezdünk el mutatni, és formálódunk a partnerhez. Hosszú távon ez is csak még több csalódáshoz vezet.



10. Korlátozott ismerkedési lehetőségek



A közös érdeklődés az, ami a legtöbb alapot szolgáltathatja egy tartós kapcsolathoz. Ma már rengeteg lehetőség van ismerkedni akár az interneten, akár a való életben. Aki a személyes kapcsolatteremtés mellett dönt, annak különböző egyesületek és tanfolyamok nyújtanak lehetőséget az ismerkedéshez. Online pedig szinte végtelenek a lehetőségek, akár a társkereső profil részletes kitöltése is lényegesen megkönnyítheti a pártalálást.