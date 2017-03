10 milliót nyerhetnek Tilla új műsorában!

Március 20-tól minden hétköznap este a Tények után vadonatúj gameshow-val jelentkezik Tilla. Az Annyit ésszel, mint erővel című műsorba mindig két versenyző érkezik, akiknek az ügyességi feladatok végrehajtása mellett kvízkérdésekre is válaszolniuk kell. Ha jól játszanak, egyikük akár tízmilliót is nyerhet!



Visszatér a képernyőre Tilla, aki hétfő estétől az Annyit ésszel, mint erővel című gameshow játékmesetereként látható a TV2-n. Az izgalmas versenyben minden nap egy férfi és egy nő versenyez, akik korábban nem ismerték egymást, a stúdióban találkoznak először. A játék első felében csapatként kell dolgozniuk, míg egyikük ügyességi feladatot hajt végre, a másiknak kvízkérdésekre kell válaszolnia, de csak addig teheti, míg a másik teljesíti a fizikai feladatot. Ha ügyesek, lehetőségük van több millió forintot is összegyűjteni. A párbajban már egymás ellen küzdenek, és csak egyikük juthat a fináléba. Ha ott egyedül is jól tejesíti a kvíz és fizikai kihívást, megszerezheti az addig közösen összegyűjtött pénzt!



- Hatalmas, színpompás játéktérben zajlik a műsor. Itt az lehet győztes, aki sportos, aki ügyes, aki eszes. Vannak olyan párosok, akik ránézésre sehogy se stimmelnek össze, aztán mégis kiderül, hogy elképesztően jól kiegészítik egymást. Nagyon sokat nevettünk, nagyon szórakoztató show, számtalan extrém szituációval - árulta el Tilla.



A TV2 vadonatúj gameshow-ja március 20-tól hétköznap esténként 19:25-től, a Tények után látható. A műsort az IKO Műsorgyártó készíti a TV2 megbízásából.