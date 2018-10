10 dolog, amit ne hagyjon ki ősszel

Őszi ízeket alkotni: Gourmet kalandorok, irány a konyha! Végre itt az almás, körtés, sütőtökös piték szezonja, a forró, fűszeres krémlevesekről nem is beszélve!



Kirándulni a színes erdőben: Túracipőt, pulóvert fel, és vessük bele magunkat az őszi természetbe! Gyűjtsünk a talpunk alatt ropogó falevelek közül vadgesztenyét, majd pihenjünk meg egy padon és élvezzük, hogy büntetlenül süttethetjük az arcunkat a napon.



Futni a reggeli ködben: Bár elsőre nem tűnik szívmelengető programnak, nagyon is feltöltő napfelkelte közben átfutni az ébredő városon – természetesen megfelelő öltözetben. Hazaérve azért ne felejtsük el megjutalmazni magunkat egy bögre forró teával vagy habos kakaóval...



Bekuckózni egy jó könyvvel: Odakint tornádó tombol és Duna méretű vízfolyam hömpölyög az utcán? Sebaj, vegye elő a kedvenc meleg takaróját és azt a vastag könyvet, amit lusta volt magával vinni a strandra. A kultúrprogramhoz napszaktól függően egy csésze különleges tea vagy egy pohár whisky is dukál.



A Keresztapa filmmaratont tartani: Vegyen egy szabadnapot, bújjon be az ágyba és indítsa el a filmtörténet egyik legnagyobb trilógiáját. Az alvilág hőskorát érdemes egy pohár prémium scotch – például a skótok kedvenc itala, a The Famous Grouse – segítségével is megidézni.



Eltölteni egy délelőttöt kedvenc cukrászdánkban: Messze még a bikiniszezon, most igazán megengedhet magának egy fűszeres forrócsokival kísért ínycsiklandó desszertet. Nincs is annál jobb, mint az ízek kavalkádjának biztonságában sajnálkozni a kinti szürkeségben rohanó embertársainkon.



Részt venni egy főzőtanfolyamon: Akár egyedül, akár a párjával vagy barátokkal keres menő fél napos programot, a manapság nagy népszerűségnek örvendő főzőtanfolyamokat a magafajta ínyenc kísérletezőknek találták ki. Klasszikus olasz konyha, romantikus francia vacsora vagy venezuelai különlegességek – csak győzzenek választani.



Halloween bulit tartani: Szó szerint értelmezett "finger food", pókhálóval beszőtt cupcake, szellemes mézeskalács – ha ön is tobzódik a kreatív vendégváró ötletekben, ne fogja vissza magát! Szervezenek egy igazán vérfagyasztó Halloween partit és rázzák fel az ízlelőbimbóitokat! Az édes fogásokat a hűvös évszakok italával, néhány csepp whiskyvel is megbolondíthatjátok.



Sétálni az őszi Balaton-parton: Bár ilyenkor már nem a Riviéra, azért a Balaton ősszel is remek úticél! Kevesebb turistát kell kerülgetni, és végre a lángos-hekk párost elengedve belekóstolhatunk a környék valódi ízeibe is.



Wellness-élménnyel jutalmazni magunkat: A legideálisabb verzió természetesen egy all inclusive wellness-hétvége egy világtól elzárt kastélyban, de a vérbeli hedonista a panelban is hedonista. Egy nagy kád forró víz, stresszoldó fürdősó, méregtelenítő arcpakolás és illatos mécsesek – mi kell még?