100 millióra büntethetik a TV2-t a Tények reklámja miatt

Februárban indította el a TV2 a megújult Tények reklámkampányát, amelyről már akkoriban is az a hír járta, hogy jogsértő lehet, ugyanis azt állították: Magyarország legjobb híradója - írja a borsonline.hu . Később a kérdéses mondatot idézőjelbe tették, most azonban a Gazdasági Versenyhivatal mégis eljárást indított a csatorna ellen.– Jogellenes összehasonlító reklám tilalmának és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárás indul a csatorna ellen – tájékoztatta a hivatal az Indexet.Amennyiben az eljárás után megbüntetnék a TV2-t, a bírság akár a százmillió forintot is elérheti.– Az összehasonlításnak mérhető eredményeken kell alapulnia. A híradók esetében azonban ne­héz olyan mutatót találni, amitől az egyik a legjobb lesz, hiszen ez részben a nézők szubjektív megítélése – mondta egy szakértő a Népszava megkeresésére. A TV2 reagálásában részben megismételte korábbi közleményüket:– A GVH-val kapcsolatos felvetéseket nem kívánjuk kommentálni. A TV2-nél folyamatos a beruházás, a csatorna fejleszti a hírműsorait, ha kell, bővíti az apparátust. Jelenleg azonban megfelelő mennyiségű szakember áll rendelkezésre, nincs rendkívüli helyzet. A Tények nézettsége folyamatosan nő – válaszolt a hírekre Fürst Ádám, a hírigazgatóság sajtósa.