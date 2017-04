1000 dollárt fizetett egy asztalért Majka, de annyira nem fájt neki

Duplán is szerencsések voltak Majkáék Las Vegasban.Majka és családja egy ideje már Las Vegasban nyaral, és amikor tehetik, persze buliznak is. Most viszont a magyar rapper az egyik példaképével találkozhatott, Snoop Doggal, ráadásul teljesen véletlenül - írta meg a Bors Az eseményről egy élő videóban számolt be Peti, ahol azt is elárulta, hogy 1000 dollárt perkáltak ki azért, hogy egy emeleti asztaltól láthassák a produkciót. Igaz, felesége, Dundika előtte a kaszinóban pont ennyit nyert szerencsére.Vigyázat, szókimondó szöveg következik Majkától!