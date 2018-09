Földhővel fogják fűteni az óvodát

– Az óvodánk 1974-ben épült a lakosság társadalmi munkájával. Ilyen nagyságrendű felújítás, mint ami most zajlik, nem történt az elmúlt 43 évben – tudtuk meg Szebellédi Endre polgármestertől.– A pályázatot 2015-ben adtuk be, 2017-ben bírálták el. A teljes felújításra bruttó 191 millió forint támogatást kaptunk. A közbeszerzési eljárás után, augusztusban kezdődhetett a munka. Időközben annyira megdrágult az építőanyag és emelkedtek az építőipari bérek, hogy a pályázaton nyert forrás nem lenne elég mindenre.Ezért önkormányzatunk saját forrásból 10 millió forinttal pótolta a költségvetést – vázolta a beruházás anyagi hátterét a településvezető.A polgármester hozzátette, a pályázati forrás nélkül az önkormányzat nem tudta volna felújítani a bölcsődét is magában foglaló óvodaépületet, hiszen a megnyert forrás nagyjából egyharmada az önkormányzat egész évi költségvetésének.Az óvoda új tetőt, új nyílászárókat kap. Szigetelik a homlokzatot, a belső burkolatokat kicserélik. A hatósági előírásoknak megfelelően több belső falat is átépítenek.– Az ovit a felújítás után földhővel fűtjük, illetve nyáron ugyanazzal hűtjük. Ez éves szinte körülbelül 2 millió forintos megtakarítást eredményez, vagyis a 10 millió forint, amellyel a pályázati forrást pótoljuk, öt év alatt megtérül.Az épület napelemparkját bővítik. Új bútorokat is kap a gyermekintézmény. A bölcsiseknek kültéri pihenőhelyet is kialakítanak, ahol megfelelő időjárás esetén kint aludhatnak. A bölcsődéseket és az óvodásokat a felújítás időszakában átmenetileg az önkormányzat más épületeiben helyezték el. A tervek szerint januárban költöznek vissza.A felújítás idejére az OTP elvitte a bankautomatáját, amely az intézmény utcafrontján volt. A pénzintézet azzal indokolta a kiszerelést, hogy az építkezéssel járó rezonancia és zaj hatására sűrűn beindult volna az ATM riasztórendszere és a festékpatron is, ami a teljes pénzkészletet értéktelenné tenné.Előreláthatóan decemberben kerül vissza az automata a helyére. A nagymágocsiak nem maradnak készpénzfelvételi lehetőség nélkül, mivel a takarékszövetkezetnél is van ATM. Az otp-sek havonta az első két alkalommal ott is ingyen vehetnek fel pénzt.