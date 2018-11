Tarolt a hétvégén a Legendás állatok újabb epizódja

Noha a Harry Potter-regények varázsvilágában játszódó Legendás állatok-sorozat első részénél valamivel gyengébb az eredmény, ahhoz elég volt, hogy a hétvége összes többi filmjét maga mögé utasítsa.



A sorozatot készítő Warner Bros. stúdió nagy reményekkel tekinthet az ország határain túlra, ahol már 191 millió dollár értékben vettek jegyet a fantasyre, bár az összes Potter-film közül ennek volt a leghűvösebb kritikai fogadtatása. A stúdió ötrészesre tervezi a J.K. Rowling varázslóvilágában, évtizedekkel a kis Harry megszületése előtt játszódó sorozatot.



A toplista második helyét szerezte meg a Universal karácsonyi témájú családi klasszikusa, A Grincs. A gonosz zöld szörny meséje újabb 38 millió dollárt tett a film amerikai jegyárbevételéhez, amely így 126 milliósra nőtt. A magyar nézők december 6-ától láthatják.



A Fox Freddie Mercuryról szóló Bohém rapszódiáját továbbra is szeretik az amerikai nézők, a harmadik helyet jelentő hétvégi 15 millióval már 127 millió dollárt hozott Észak-Amerikában.



A Paramount ezen a hétvégén kezdte vetíteni 3286 észak-amerikai moziban az Instant család című vígjátékát, melyben a főszereplő gyermektelen házaspár - Mark Wahlberg és Rose Byrne alakítja őket - úgy dönt, örökbe fogadnak egy tinédzsert, akivel azonban két kisebb testvér is érkezik.



A szívmelengető családi film 14,7 millió dollárt hozott a hétvégén, ezzel a toplista negyedik helyére jutott. A magyar mozik január végén kezdik vetíteni.



A Steve McQueen rendezte Nyughatatlan özvegyek is ezen a hétvégén került a széles nyilvánosság elé. A krimit 2805 amerikai mozi kezdte játszani, készítése mintegy 40 millióba került és 12,5 millió dollárt hozott, ezzel az ötödik legsikeresebb lett.



A Nyughatatlan özvegyek egy 80-as évekbeli brit filmsorozat, az Özvegyek (Widows) nyomán készült, amelyben gyászoló nők követik el a néhai férjeik által kitervelt rablást. A filmben Viola Davis, Cynthia Erivo, Michelle Rodriguez és Elizabeth Debicki alakítja az özvegyeket, akik mellett Liam Neeson, Daniel Kaluuya, Colin Farrell, Robert Duvall és Jacki Weaver is szerephez jutott. A magyar mozik november 22-től játsszák.