Szép frizurát kaptak a derekegyházi otthon lakói

A fodrásztanulók segítségével szépültek a derekegyházi otthon ellátottjai. Fotó: Kovács Erika– Szép frizurát szeretnék a palacsintafesztiválra. Mindegy, hogy milyen lesz, csak szép legyen – mondta Gál Richárd, akinek a szentesi fodrásztanuló lányok alul rövidre vágták a haját, fölül pedig hosszabbra hagyták. Elmondásuk szerint napjaink férfi hajviseletében ez a legmodernebb utcai frizura. Ricsi mellett ült a barátnője, Szakáll Katalin. – Eddig olyan frizurám volt, hogy alul csak körbevágták. Most én választottam meg, hogy kleopátrás legyen, frufruval – mondta Katika.Fodrászattá alakult a Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon Derekegyházi Ápoló Otthon közösségi terme szerdán. A szentesi Presztóczki fodrászat csapata látogatott el az otthonba. A fodrásztanulók neves szakemberek iránymutatásával, stílusos, divatos frizurát készítettek több ellátottnak. A nem mindennapi program ötletgazdája Farkasné Márton Katalin volt. – Férjemmel évente többször ellátogatunk ide, Derekegyházra, az ápolási otthonba. Sokan már ismerősként köszöntenek bennünket. Szerencsére ma már sokban változott a társadalom hozzáállása a fogyatékkal élőkhöz. Régen valósággal eldugták őket az emberek szeme elől. Itt, Derekegyházon már elfogadja őket a lakosság – mondta Farkasné Márton Katalin, a Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója, aki férjével, Farkas Sándor országgyűlési képviselővel, az agrártárca államtitkárával látogatott el Derekegyházra.– A fodrász barátnőmmel arról beszélgettünk, hogy mit csinálnak majd nyáron a fodrásztanulók, hogyan zajlik egy szakmai gyakorlat. A beszélgetés közben fogalmazódott meg, milyen jó lenne, ha a gyakorlat egy része jó célt szolgálna, ha az ápolási otthon lakói modern frizurát kaphatnának, megszépülhetnének. Úgy látom, akik részt vesznek a programban, nagyon boldogok és elégedettek az új frizurájukkal. A diákok pedig örömmel készítik a hajakat, ez látszik valamennyiükön. Munka közben tapasztalatot szereznek, hiszen nem ugyanaz próbafejen gyakorolni, mint igazin – mondta Farkasné Márton Katalin.– A fodrásztanulók mestere, Presztóczki Veronika rendkívüli szakmai elkötelezettséggel végzi a munkáját, tanítja a jövő fodrászait. Édesapja, sőt, úgy tudom, hogy apai ágon a nagyapja is fodrász volt. Veronika fia is efelé a pálya felé orientálódik. A családi tradíciót nagyra értékelem – fejtette ki Farkas Sándor. Hozzátette: nagyon jó ötletnek tartja, hogy a tanulók kipróbálhatják itt magukat. – Ahogy láttam, óriási örömet jelentett a gondozottaknak a fodrászkodás. A tanulók első szóra vállalták a feladatot. Ebből is látszik, hogy nem veszett ki az emberekből a jóérzés, a segíteni akarás – fogalmazott az államtitkár.– A bentlakásos intézményekben alapellátáson belül biztosítjuk a fodrászatot, ami hathetente egy hajvágást jelent. Ha az ellátottaknak igénye volt, akkor elmehettek fodrászhoz, amit a zsebpénzükből fizethettek. Erre azonban eddig nem nagyon volt igény. Most, hogy kezdenek ismerkedni a támogatott lakhatási életformával, vagyis belátható időn belül kitagoljuk a derekegyházi otthont is, ők is szeretnének még jobban beilleszkedni a társadalomba, szeretnének úgy kinézni, mint bárki más. Ebben nyújtanak most segítséget a Presztóczki fodrászat tanulói – tudtuk meg Drubináné Fodor Katalintól, a Gesztenyeliget Otthon vezetőjétől.A szentesi fodrászat és a bentlakásos intézmények között nem szakad meg a kapcsolat. Úgy tudjuk, ősszel a gyakorlatukba is beépül majd a segítség ezen formája.