Elloptak egy 100 kilós színarany érmét Berlinben

Elloptak egy világhírű, 100 kilogramm súlyú színarany érmét a berlini Bode Múzeumból hétfőre virradóra.A műkincstolvajok a múzeum mellett húzódó vasúti hídról másztak be az épületbe létrán, egy ablakon keresztül. Behatoltak a múzeum érmegyűjteményének büszkeségeit bemutató terembe, és a rendőrök megérkezése előtt elmenekültek zsákmányukkal, egy 53 centiméter átmérőjű, 3 centiméter vastag érmével.





A kanadai állami pénzverdében (Royal Canadian Mint) 2007-ben készült érme a Guinness-rekordok közé is bekerült, előállítása idején a világ legnagyobb aranyérméje volt.Különlegességét nemcsak rendkívüli mérete adja, hanem a tisztasága is; 1000 egységnyi tömegében 999,99 egységnyi a színarany.Az egyik oldalán II. Erzsébet brit uralkodó arcképe látható, a másik oldalán pedig három juharlevél. Innen származik a neve is: Big Maple Leaf, azaz nagy juharlevél.Mindössze öt ilyen érme készült az ottawai központú pénzverdében. A juharlevél motívumot azért használják, mert Kanada nemzeti jelképe.A tolvajok csak a hatalmas érmét vitték magukkal.A berlini rendőrség műkincsrablások feltárására szakosodott nyomozói még nem tudják, hogy miként cipelték el, egyelőre csak a létrát találták meg a városi gyorsvasút (S-Bahn) sínjei között.

A Big Maple Leaf névértéke egymillió kanadai dollár, az arany világpiaci árfolyama alapján piaci értéke meghaladja a 3,7 millió eurót (1,1 milliárd forint).A rendőrség szerint előfordulhat, hogy a tolvajok megrendelésre, egy gyűjtő megbízásából dolgoztak, de valószínűbb, hogy beolvasztják az érmeritkaságot.Az érme intézményközi műkincskölcsönzés révén került Berlinbe, 2010-ben állították ki a Bode Múzeumban.A múzeum az érmegyűjteménye mellett főleg szoborgyűjteményéről híres, és az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezetének (UNESCO) világörökségi listáján szereplő Múzeumsziget része.