Az észt Würffel is fellép a The Biebers koncertjén

A Würffel elektro-pop trió az egyik legizgalmasabb fiatal észt zenekar. Tagjai Rosanna Lints (ének), Tarvi Kull (billentyűs hangszerek, programozás) és Kaspar Kalluste (billentyűs hangszerek, programozás). Kaspar és Tarvi már régóta együtt zenéltek, de 2013-ban Rosanna csatlakozásával vált teljessé a csapat. Rosanna már 15 évesen szerepelt az Estonian Idol műsorában, de igazán meghatározó lépésnek a bandát tartja zenei pályafutásában. „Régóta szerettem volna dallamokat és szövegeket írni, de a zenei világot nem tudtam megalkotni ezekhez egyedül. Ehhez értenek a srácok." – vallja be az énekes.Legújabb albumukhoz, az „I’m Facing North"-hoz egy klip is készült, ami „tulajdonképpen az őszinteségről" szól. (Technical Honesty)Április 8-án egy gigantikus The Biebers lemezbemutató koncert lesz az Akvárium Klub Nagyhalljában, ahol a csapat első magyar nyelvű albumát élvezhetjük végig élőben.Hab a tortán, hogy itt megismerhetjük az észt Würffel zenekart is, amely a Cseh Tamás programnak köszönhetően, a Hots (Hungarian Oncoming Tunes) keretén belül jut el Magyarországra.A program segítségével a közeljövőben a The Biebers is koncertezik majd Észtországban.