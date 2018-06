4 indok, miért válassza a mozit a hőség és eső elől - heti premiereink következnek!

Szörnyek és szerelmek

Átejtve

Könyvklub

Vigyázz, kész, Morc!

Bár a film 2015-ös keltezése révén több fesztivált is bejárt már, hazánkban mégis indén májusban került mozikba. A mesevilágot groteszk elemekkel ötvöző alkotás három szálon fut, három szomszédos királyság uralkodó családjainak nyomasztóan bizarr hétköznapjai enged bepillantást. A pompa és a csillogás mögött ugyanis bukott, elhazudott életek bújnak meg. Elég megnéznünk Longtrellis királynőjét, aki saját gyermek utáni sóvárgásában képes feláldozni bármit, mely magatartás gyakorlattá nemesedve a szülés után a gyermek életét keseríti meg. Highhills királyának története is a szülő-gyerek viszony vonatkozásában teljesedik ki, a király, mint apa elbukott, lánya helyett degeszre hizlalt bolháján éli ki apai ösztöneit. Strongcliff királyság uralkodója a hangja alapján szeret bele egy nőbe, mely tettéért később, annak rendje és módja szerint felelnie kell.Májusra megérkezett az 1987-es, A vasmacska kölykei című film remakeje. A korszellem jegyében annyi változott az eredeti felálláshoz képest, hogy most egy férfi az arrogáns, nagyképű milliárdos, akit a jachtjának takarítására felbérelt, és később nézeteltérések miatt kirúgott Kate hazudik a férjének. A történet szerint Leonardo, az agg playboy, kiesik jachtjának fedélzetéről, ami miatt amnéziája lesz. Ezért hiszi el azt, amit Kate állít, és a korházból felépülve a lány oldalán el is kezdi élni az egyszerű kisemberek mindennapi életét. A lány által épített kártyavár bármikor ráomolhat, ám addig is Leonardo kemény munkával kiérdemli környezete elismerését. A film minden szempontból átlagos, egyedül humora hathat üdítően, ami ebben a melegben nem elhanyagolható szempont.Sokan nem szerettük volna, hogy a Szürke ötven árnyalatának bármilyen utóélete is legyen. Csendben szűköltünk, gombóccal a torkunkban fórumok mélyén, s vártuk, míg ennek a hatásvadász és üres szellemi fertőnek a viharfelhői elhúznak felettünk, tudatában annak, hogy a posztmodern kor sajátságos mechanizmusainak köszönhetően mind a három kötet az emlékezetlyukak martalékává lesz. Ám Mr. Grey tovább kísért. Jelen filmünkben négy hatvan +-os hölgy agyába eszi be magát, kik így visszaregresszálva fiatalkori önmagukhoz, bővítik szerelmi és szexuális életük horizontjait. Míg a karakterek egytől eddig szerethetőek, és az időskori szexualitás tabuinak feloldásával sincs semmi baj, az egyetlen kérdés csak az marad, hogy miért kellett ehhez a Szürke ötven árnyalatát, mint kulturális nívót felhasználni, hivatkozási pontként a kánonba emelni?Terrynek sokat mesélt nagymamája Lufi birodalomról, ahol rendőrsárkányok vigyázzák a rendet, s védik a népet a hóbortos varázslóktól. Ám a nagymama már meghalt, s az ezernyi történet, mint mese is lassan a homályba vész… míg ki nem derül, hogy minden igaz. Terry egy mágikus portálon keresztül el is jut oda, és kiderül, hogy a mese festette hóbortos varázslók képe kicsit sem volt túlzás. Terrynek a szépséges Lilly hercegnővel az oldalán szembe kell szállnia Morc varázslóval a birodalom megmentése érdekében, ám addig is számtalan kalandon keresztül vezet az útjuk.