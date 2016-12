Győr egyike a kiemelt stroke-központoknak

A csornai Pintér József tudja, mit jelent egy stroke-os betegnek a biztonságos betegellátás. Fotó: Mészáros Mátyás

Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen és Győr – ezek lesznek a trombektómiás központok, illetve még három budapesti klinika fogadhatja a jövőben a súlyos stroke-betegeket. Az orvosszakma képviselői a múlt hét végén ültek össze, s maguk mondták ki, hogy a már működő, 39 stroke-centrum közül melyik lesz az az öt-hat, amelyet kiemelnek.

A speciális szemüvegek is megérkeztek a radiológiára – ezt is a kampány során összegyűjtött pénzből vásárolhatták meg. Fotó: Mészáros Mátyás

Ezek az intézmények a betegség ellátásának legmodernebb válfaját, a katéteres vérrögoldást nagy számban vállalják és alkalmazzák. Mindezt természetesen nem közfelkiáltással döntötték el, hanem szigorú paraméterekhez kötötték a kórházak/klinikák kijelölését. Az lehetett például csak ilyen központ, ahol legalább három, licenccel rendelkező szakorvos (radiológus) dolgozik, s így biztosított a 24 órás ellátás. Győrben három radiológus már rendelkezik olyan szaktudással, amivel képes a katéteres vérrögoldásra – nyolc beavatkozáson már túl is vannak. Az érintett betegek életkilátásai szinte reménytelenek voltak, mindannyian túlélték az agyi katasztrófát, öten pedig lényegesen kisebb maradványtünetekkel lábadoznak, mint amit a szakirodalom megjósolt volna nekik.A trombektómiának ez a lényege – stroke-kampányunkhoz kapcsolódó cikksorozatunkban ezt többször leírtuk; mint ahogy azt is, hogy az eljárás csak akkor lehet sikeres, ha a betegnél az úgynevezett időablakon (három-hat órán) belül megkezdik előbb a gyógyszeres vérrögoldást, s ha szükséges, katéterrel szüntetik meg az elzáródást az agyi érben.Dr. Tamás László János, a Petz-kórház főigazgatója és dr. Skaliczky Zoltán idegsebész-főorvos az időtényezőt hangsúlyozta a döntés meghozatala után is. Vagyis alapvető kérdés, hogy az öt vidéki központba – köztük a győribe – időben beérjenek a betegek.Az már biztos, hogy helikopterrel hozhatják ide a „sima" stroke-centrumokból a betegeket, a mi esetünkben Sopronból, Veszprémből, Ajkáról, Tatabányáról és akár Szombathelyről is. A győri Petz-kórház kiépítette és hatékonyan működteti a „stroke- kapuját", vagyis a beérkező beteget előkészített csapat és CT várja. Ha a többi kórház is egy-két órán belül felállítja a diagnózist, látja azt is, hogy a gyógyszeres vérrögoldás nem hatékony a betegnél, s elindítja helikopterrel Győrbe a pácienst, akkor előbb átlagosan heti egy, később akár heti két beteget is fogadnak és ellátnak a győri szakorvosok.

Országosan egyébként ez azt jelenti, hogy a trombektómiás központok első lépésben évente 500, négy-öt éven belül pedig 1000 beteg ellátását vállalják. Hogy értsük a számok súlyát, itt kell megjegyeznünk, hogy jelenleg ezek a számok 200–230/évnél tartanak, vagyis már az első körben megduplázzák, majd megötszörözik az ellátást. Óriási szó ez, s abban, hogy Győr tulajdonképpen vita nélkül a Balatontól északra fekvő rész központja lett, szerepe volt a Kisalföld és a győri önkormányzat által elindított stroke-kampánynak is.Tamás doktor elmondta, az évek óta épülő rendszerben a kampány egyfajta „olaj" volt, amely gördülékenyebbé tette a rendszer működését. A stroke-ellátás és rehabilitáció eszközkészletét a civilektől és az önkormányzattól összegyűjtött 32 millió forint nagyban segítette. De legalább ennyire fontos, hogy az emberek megismerték a stroke tüneteit, s érzékelhetően többen hozzák meg időben a legfontosabb döntést – azonnal orvoshoz fordulnak, mentőt hívnak.Ott tartunk tehát, hogy a szakma kimondta, Győr lesz az egyik trombektómiás központ. A beavatkozáshoz szükséges állami normatívát eddig is biztosították azoknak a kórházaknak, amelyek ilyen beavatkozásra képesek voltak. Mostantól azonban az orvosok és az asszisztencia készenléti díját is állják a nevesített központoknál. Ehhez kell kidolgozni még a jogszabályt és a működési rendszert – a remények szerint belátható időn, akár egy éven belül. Az öt vidéki centrum a kezdetet jelenti, ahogy a szívkatéteres központoknál is így volt. Nőni fog minden bizonnyal a számuk, a katéteres vérrögoldás ugyanis már nem a jövőt, hanem a jelent jelenti a stroke-ellátásban – ez 2016 végén ezzel a döntéssel ki is mondatott.