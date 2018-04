Zsinórban tizedszer is győzött az MKC

Kaveczki és Nagy vezérletével próbálták tartani a lépést a Mosonmagyaróvárral, de ez csak arra volt elég, hogy sokáig lőtávolon belül maradjanak. Negyed óra után még csak 8-5-re vezetett az Óvár, de aztán beindult az MKC két szélsője. Bízik Réka és Kovacsicz Mónika csak úgy szórta a gólokat, így a félidőben már 18-10 állt az eredményjelzőn.



A mérkőzés képe a folytatásban sem változott. A Mosonmagyaróvár tartotta magabiztos előnyét, a Szekszárd pedig nagyot harcolt. Hazai oldalon ki kell emelni Dányi Bernadett, aki több nagy védést is bemutatott, és Kopecz Barbarát, aki a négy gólja mellett, remekül védekezett és sok fontos labdát szerzett. A Szekszárd védekezésben átlagon felülit nyújtott, elől pedig Kaveczki Edina remekelt, aki tíz góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A vendégek megmutatták, hogy nem véletlenül szerepelnek ilyen előkelő helyen a tabellán.



A Mosonmagyaróvár végül 28-19-re megnyerte a Szekszárd elleni mérkőzést, és zsinórban a tizedik győzelmét aratta. Bognár Róbert csapata továbbra is vezeti a tabellát.



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Maximalista vagyok, ezért nem lehetek elégedett a kilencgólos győzelem után sem. Sok hibával játszottunk, és elől nem voltunk olyan szervezettek, mint korábban. Farkas Veronika hiánya azért érezhető volt a csapaton. Támadásban most nem volt igazi vezér, és a kapott gólok számát is soknak érzem. Fáradt volt a csapat, ezért most elengedem a lányokat két nap pihenőre. A győzelemnek örülni kell, mi is ezt tesszük. Négy meccs van hátra a bajnokságból, most már nem szabad hibáznunk."



EU-FIRE MOSONMAGYARÓVÁR - SZEKSZÁRDI FGKC 28-19 (18-10)



Mosonmagyaróvár, UFM Aréna 900 néző

Jv.: Felhő, Öcsi



MKC: Scholtz – KOVACSICZ 6, Tilinger 1, Ivanics 2, Horváth B. 2, KOPECZ 5, BÍZIK R. 7 (2). Csere: DÁNYI (kapus), Hajtai, Csala 1, Szalai, Gyimesi, Bízik B. 1, Bardi 1, Töpfner 1, Tóth M. 1. Vezetőedző: Bognár Róbert



Szekszárd: Schell – Grénus, Nagy Sz. 3 (1), Tutti, Gyenis 1, Kaveczki 10, Tauker 5. Csere: Kónya, Fehér T., Ambrus, Tóth B. Vezetőedző: Mészáros Melinda



Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1

Kiállítások: 12, ill. 8 perc