Zöld-fehér siker! A győri focista gyerekek Amerikába utaznak - sok-sok fotó

Sportszergyűjtéssel segítették a hátrányos helyzetű gyerek focistákat



A Danone Focikupa a Gyermekekért és az MLSZ Grassroots programjának egyaránt fontos célkitűzése a sportra való buzdítás és a játékra való lehetőség megteremtése. Ezért az akadémisták sportszereket és sportruházatot gyűjtöttek az állami gondoskodásban élő gyermekek részére – akik tavaly szintén részt vettek a kupában – azzal a céllal, hogy nekik is több lehetőségük legyen a sport által biztosított egészséges életmódra és akár a kiugrási lehetőséget biztosító sportolói karrierre.

Az ETO Futball U12-es labdarúgói utaznak New Jersey-be szeptemberben a világ legnagyobb, gyermekeknek rendezett focikupája nemzetközi döntőjére, ahol 31 másik ország csapatával küzdenek meg a világelsőségért. A Danone Focikupa a Gyermekekért idei tornáján tizenkét régió legjobb U12-es csapatai közül került ki a nyertes Győr-Moson-Sopron megyei csapat 12 focistája. A Danone és az MLSZ által megrendezett kupa budapesti döntőjén Gheorghe Hagi, a Kárpátok Maradonájaként ismert román és Détári Lajos magyar labdarúgó legenda együtt szurkolt a gyerekeknek.A legsportszerűbb csapatnak járó kupát a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia nyerte. A kupa fő célkitűzése, hogy egészséges életmódra nevelje a gyerekeket, de a szervezők fontosnak tartják, hogy a szociális helyzetük miatt hátrányt szenvedő gyermekeknek is lehetőséget teremtsenek a sportolásra, ezért a kupában részt vevő futballklubok akadémistái sportszereket és sportruházatot gyűjtöttek állami gondoskodásban élő társaik részére.A Danone Focikupa a Gyermekekért (Danone Nations Cup) a világ legnagyobb, immár 15 éves múltra visszatekintő, professzionális gyermek labdarúgó kupája, amelyen eddig mintegy 2,5 millió gyerek vett részt világszerte. Idén Magyarországon 12 régió 96 U12-es csapatának több mint 1000 fiatal labdarúgója focizott az április-május során megrendezett regionális elődöntőkön, közülük került ki régiónként az az 1-1 csapat, amely szombaton Budapesten lépett pályára.A nemzeti döntőn a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia, a Bozsik Akadémia Nyíregyháza, az Eger Plútó, az ETO Futball, az FTC, a kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, a Monori SE, az MTK U12, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, a Szeol SC, az UTE, valamint a ZTE FC csapatai küzdöttek meg egymással az Amerikába való kijutásért. A döntőn záporoztak a gólok, végül a finálét a győri ETO Futball csapata 0:0-s eredmény után büntetőrúgásokkal nyerte meg 2:0-ra a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia csapata ellen, így szeptemberben ők utaznak New Jersey-be, hogy a New York Red Bulls csapatának otthont adó, 25.000 férőhelyes RedBull Arénában is bizonyítsák focitudásukat. Az idei kupán bevezetett Fair Play díjat a kaposvári Bene Ferenc labdarúgó Akadémia csapata kapta meg.A kupát az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elvi támogatásában részesítette, hazai fővédnöke Nyilasi Tibor 70-szeres labdarúgó válogatott és az MLSZ elnökségi tagja, míg tiszteletbeli nagykövete Hevesi Tamás énekes és futballedző. A budapesti döntőn részt vett és hosszú évek után újra találkozott egymással Gheorghe Hagi és Détári Lajos is, akik korábban mindketten a világválogatott tagjai voltak."Célunk, hogy a labdarúgáson keresztül felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges életmód fontosságára, amelynek szerves része a kiegyensúlyozott táplálkozás is, és amelynek alapjait a legkönnyebben gyerekkorban lehet elsajátítani" - mondta Paolo Maria Tafuri, a Danone Magyarország ügyvezető igazgatója.A program ezen célkitűzésében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, a torna szakmai partnere segíti a kezdeményezést: a meccsek szünetében a gyerekek játékos foglalkozások során tanulhatnak arról, hogy mit, mennyit és miért érdemes fogyasztani ebben a korban azért, hogy fizikai és szellemi fejlődésüket a leginkább biztosítani tudják.