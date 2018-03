Wladár Sándor: megalakult az Olimpiai Bajnokok Testülete

A sportvezető örömmel nyugtázta, hogy az úszó olimpiai bajnokok többsége az első hívó szóra jelezte részvételi szándékát.Wladár Sándornak - mint rögtönzött sajtótájékoztatóján kifejtette - régi terve volt, hogy vonják be a magyar úszóéletbe "a régi olimpiai bajnokainkat, hisz náluk autentikusabb személyek nincsenek".Az elnök szerint az OBT egyfajta véleményező testület lesz, bevonják a MÚSZ döntéshozatalaiba, és önálló kezdeményezéseket is várnak tőle.Az évente 2-3-szor ülésező OBT elnökévé nyílt szavazással, egyhangúlag Risztov Évát, London (2012) olimpiai bajnokát választották. A testület alapító tagjai: Czene Attila, Darnyi Tamás, Gyurta Dániel, Kovács Ágnes, Risztov Éva, Rózsa Norbert, Szabó József, Székely Éva és Wladár Sándor."Az olimpiai bajnokok tudják igazán, mi vezet a sikerhez, mi a szenvedés, hogy a könny, a harcos napok, a nehéz élet hozza meg azt az eredményt, ami aztán a dobogó tetején állva aranyba öntve ölt testet. Az olimpiai érem ott van mindig a szívünk mellett." - fogalmazott Wladár Sándor, Moszkva (1980) olimpiai bajnoka.Elmondta azt is: szeretné "kőbe vésni" az OBT létét, és a szövetség SZMSZ-ében, vagy alapszabályában rögzíteni, "amíg van Magyar Úszó Szövetség, addig lesz Olimpiai Bajnokok Testülete is".Az MTI érdeklődésére az elnök jelezte: Székely Éva korára tekintettel - jövő kedden lesz 91 éves - nem tudott részt venni a debreceni alakuló ülésen.Két olyan úszó olimpiai bajnok van, aki üdvözli a testület megalakulását, de még gondolkodik a belépésen. Egerszegi Krisztina a nagypénteki elfoglaltságai miatt nem volt jelen Debrecenben, de Wladár Sándor reméli, hamarosan igent fog mondani a testületi tagságra, míg Hosszú Katinka - Wladár megfogalmazása szerint - "még átgondolja ezt a helyzetet".