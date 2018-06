Wimbledon 2018 - 10 évvel a legendás döntő után újra összecsaphat Federer és Nadal - videó

Roger Federer öröme a 2012-es döntő végén. A svájci nyolcszor győzött eddig a teniszszentélyben. Fotó: MTI

Timi erős adogatásokra épülő játékának kedvez a füves pálya. Fotó: MTI

A legjobb teniszmeccs?



Az írás elején említett 2008-as wimbledoni férfi döntőt – ahol négy és fél órányi játék után Nadal győzött - többen az utóbbi évtizedek legemlékezetesebb teniszmérkőzésének tartják, köztük a tekintélyes szakíró, Jon Wertheim. Ennek ellentmond, hogy 10 éve Federer óriásit küzdött, de nem játszotta a legjobb teniszét, sokat hibázott.



A 2008-as wimbledoni döntőt gyakran hasonlítják Borg és McEnroe 1980-as csatájához. Más vélemény szerint ezeknél a meccseknél magasabb színvonalú teniszt hozott Sampras és Agassi 2001-es összecsapása New York-ban. Tény, hogy ott mindkét amerikai "vízen járt", de balszerencséjükre nem döntőben, hanem a legjobb nyolc között találkoztak.

A (tenisz)világ szurkol a Federer-Nadal fináléért, kérdés, mennyire reális a kívánság. Ne feledjük: Federer bő hónap múlva 37 éves lesz, Nadal elmúlt 32. A spanyol óriási energiákat mozgósított, hogy megőrizze salakos trónját tavasszal, az újabb, immáron 11. Roland Garros diadal rengeteget kivett belőle. Füves felvezető versenyen nem is indult.Federer március óta "szabadságon" volt, két és fél hónapig pihentette a testét. Bár jobb eredményeket ért el eddig a füves szezonban, mint tavaly, esetében úgy véljük, csalóka a kép. Életében először ugyan megnyerte a stuttgarti versenyt – itt egy éve visszavonuló jó barátját, Tommy Haast gyakorlatilag megajándékozta egy győzelemmel -, de Halléban nem tudta megvédeni címét.Ami aggasztó lehet a Federer-szurkolók számára, hogy Roger nem lendült olyan magabiztos formába Halléban, mint korábban megszokták. Stuttgartban sem volt meggyőző a svájci zseni. Az elődöntőben most "jó munkásemberként" dolgozó, tényleg küzdő ausztrál Nick Kyrgios érthetetlenül visszafogta a kezét ellene nyerő helyzetben. A döntőben Milos Raonic magához képest gyengén adogatott, de ne feledjük: a kanadai verte már meg Federert Wimbledonban.A két hórihorgas bombázón kívül két horváttal és egy szerbbel kell komolyan számolni a férfi mezőnyben. Novak Djokovics egyre jobb, a legnagyobb presztízsű füves felvezető versenyen, Queen’s-ben csak a 100 százalékon pörgő horvát Marin Cilic állította meg. A korábbi világelsőnek mérkőzéslabdája is volt Cilic ellen a döbtőben. Úgy tűnik, ha Novak elkezd nyerni tornákat, piszkosul nehéz lesz ismét megfékezni.Federer hallei legyőzőjéről, Borna Coricról régóta tudjuk, hogy tehetséges játékos, kellemetlen ellenfél mindenki számára. Igaz, a tenisz csúcsát jelentő Grand Slameken még nem tette le a névjegyét a fiatal horvát. A világranglista ötvenedik helyén álló, legjobban rangsorolt magyar teniszező, Fucsovics Márton a wimbledoni tenisztorna férfi egyesének főtábláján az alsó ágra került, és az első körben a világranglistán 66. helyen álló, 36 éves francia Julien Benneteau ellen lép majd pályára.A női egyesek mezőnyében Babos Tímea a világranglistán három hellyel előtte rangsorolt ukrán Leszja Curenkóval ellen játszik az első fordulóban. A soproni származású teniszező eddig négyszer mérkőzött Curenkóval: az első három meccset nyerte, az utolsó találkozót azonban egy szoros, egy simább játszmában az ukrán húzta be Ausztráliában. Timi eddig kétszer jutott be a 2. fordulóba Wimbledonban: 2012-ben és 2016-ban. Ha nyer Timi, a 23. kiemelt Barbora Strycová és Szvetlana Kuznyecova meccsének győztesével találkozik a 2. körben.Párosban Timi és Kristina Mladenovic ellenfele Hozumi Eri és Kato Miju lesz. Ez pikáns összecsapásnak ígérkezik, hisz Hozumi Eri egy másik japán teniszezőnővel ejtette ki Timit és francia társát a Roland Garroson. Ha ott a negyeddöntőben nem esik ki a magyar-francia páros, akkor Timi karnyújtásnyira került volna a páros világelsőségtől. A ranglista első helyezésére Wimbledonban is van esély, de ehhez első akadályként le kell gyűrni a kellemetlen stílusban játszó japánokat.