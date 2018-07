Vízilabda Eb - Kikapott az elődöntőben, a bronzért játszhat a női válogatott

Szörnyű volt onnan fentről ilyen tehetetlenül nézni, ugyanakkor sajnos jól lehetett látni a hibákat az első félidőben"

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott a bronzéremért játszhat a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon, mivel a szerdai elődöntőben 8-7-re kikapott a holland csapattól.Bíró Attila együttese végig kiélezett és rendkívül izgalmas csatában maradt alul.A magyarok a házigazda spanyol és a görög válogatott 18.30 órakor kezdődő összecsapásának vesztesével játszanak a bronzmérkőzésen, amelyet pénteken 20.30-tól rendeznek.- nyilatkozta az olaszok elleni negyeddöntőben kiállított, ezért szerdán a lelátóra száműzött szakember, aki szerint az első két negyedben több nagy helyzetet is kihagytak, ez pedig lehetőséget adott a hollandoknak arra, hogy elhúzzanak.- tette hozzá."A végén erőlködtünk, visszajöttünk a meccsbe, volt néhány furcsaság is, de az eleje miatt nem biztos, hogy győzelmet érdemeltünk volna" - mondta Bíró Attila, aki a rengeteg kontra-ítélet miatt is feszült volt:A szövetségi kapitány ugyanakkor kiemelte, nagyon sok hibát követtek el a játékosok: "Sajnos fentről nagyon jól lehetett látni, hol voltak azok a pontok, amiket nem használtunk ki, ez volt a kulcs.""Éremért jöttünk, amihez viszont szögezzük le, ennél több kell. Bíztam benne, hogy ma meg tudjuk szerezni azt az érmet, de ha ma nem, akkor majd holnapután."A kétgólos Illés Anna ugyancsak azt emelte ki, hogy a hollandok már az elején elmentek:"Nem jöttek jókor a kontrák, az biztos, de az olaszok ellen sem minket segített a játékvezetés. Egyszerűen annyival jobbnak kell lenni az ellenfélnél, hogy ne a bírókon múljon".Hozzátette, nagyon szeretne éremmel hazatérni: "Mindenféleképpen pozitív lenne éremmel hazautazni, ez önbizalmat adni a lányoknak a további évekre is."Bíró Attila helyett meccselő Tóth László elmondta, rengeteg hibát követtek el a találkozó elején, az pedig, hogy utolérjék a hollandokat, óriási energiákat emésztett fel. "Talán ezek a tartalékok hiányoztak akkor, amikor lett volna esélyünk megfordítani a mérkőzést" - mondta a szakember, egyúttal hangsúlyozta, a hibák a játék részei, és egyetlen játékost sem hibáztatnak, mivel mindent kiadtak magukból a lányok.A magyarok a házigazda spanyol és a görög válogatott 18.30-kor kezdődött elődöntőjének a vesztesével játszanak a bronzmérkőzésen, amelyet pénteken 20.30-tól rendeznek Barcelonában.