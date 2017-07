Vizes vb - 6. nap: Döntetlent játszott az olaszokkal a férfi vízilabda-válogatott - fotók

21:46

Döntetlent játszott az olaszokkal a férfi vízilabda-válogatott

A házigazda magyar férfi vízilabda-válogatott szerdán a csoportkör második fordulójában 9-9-es döntetlent játszott az olimpiai bronzérmes olasz csapattal a vizes világbajnokságon, a Margitszigeten.

Eredmény, B csoport, 2. forduló:

Magyarország-Olaszország 9-9 (4-4, 2-1, 1-3, 2-1)

gólszerzők: Vámos, Varga 3-3, Hárai, Manhercz, Zalánki, illetve Renzuto 3, Di Fulvio 2, Bodegas, Mirarchi, Nora, Presciutti

A Hajós Alfréd uszodában telt ház előtt szálltak vízbe a játékosok. Märcz Tamás szövetségi kapitány csapata - amelynek hangolódását nehezítette, hogy tűzriadó miatt szerdán napközben rövid időre kiürítették a szállásul szolgáló hotelt - lemaradt a ráúszásnál, s az olaszok rögtön az első kínálkozó lehetőségből vezetést szereztek, majd a következő támadásukat is eredményesen zárták (0-2).

Kettős emberelőnyből kezdte meg a felzárkózást a magyar válogatott: a csapatkapitány Varga Dénes fejezte be jól a végigjátszott figurát. Az egyenlítés is összejött még a nyitó játékrész fele előtt, Vámos Márton egyenlített.

Egy centerből kihasznált emberelőnyt követően újra az olaszoknál volt az előny (2-3), ám ezúttal sem sokáig, Hárai Balázs csavart a jobb kapufa mellé a hálóba. Távoli bombával vezettek újra az olaszok, Zalánki Gergő hét másodperccel az első pihenő előtt egyenlített emberelőnyből.

A túloldalon is sikeresen használták ki az előnyt, akárcsak az ötméterest Varga az olasz kapu előtt. Sőt, a világ- és olimpiai bajnok játékos távoli lövésével a mérkőzésen először vezetett a magyar csapat, Nagy Viktor pedig egyre inkább belelendült a védésbe.

A mintegy 7200 néző többször is hangos füttyszóval fejezte ki rosszallását a játékvezetői ítéletek kapcsán, leginkább akkor, amikor páros büntetésként Hárait és Andrea Fondellit végleg cserével kiállították. Nagy Viktor és a kapufa közösen gondoskodtak róla, hogy a nagyszünetre egygólos magyar előnnyel vonulhassanak a csapatok (6-5).



A fordulást követően Manhercz Krisztán talált be az időközben beállt Stefano Tempesti kapujába. Vincenzo Renzuto előnyből belőtte harmadik gólját, ezzel egy találatra zárkóztak az olaszok, majd akcióból egyenlítettek. Megúszás után Erdélyi ziccert hibázott, ez pedig megbosszulta magát, a negyed végén újra átvette a vezetést az itáliai együttes (7-8).



A záró negyedben negyedszer is elvitték a labdát a ráúszásnál az olaszok, majd a negyed felénél kettős fórt kihasználva növelték kétgólosra az előnyüket. Vámos révén a magyarok is értékesítettek egy hat a négy elleni szituációt, ám Zalánki keze tiszta helyzetben megremegett, így ekkor még elmaradt az egyenlítés.



A közönség az utolsó percekben fokozott hangerővel buzdította kedvenceit, majd újra Vámos "robbantotta fel" egyenlítőgóljával az uszodát. Nagy Viktor hasonló hatást ért el pazar hárításával, és bár az utolsó percekben mindkét csapat támadhatott a csoportgyőzelemért, egyik sem élt a lehetőséggel.



Így péntekre, az utolsó fordulóra maradt a kérdés eldöntése, amikor Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a pont nélküli franciákkal találkozik.



A csoport másik szerdai mérkőzésén:

Ausztrália-Franciaország 11-10 (4-5, 2-1, 3-1, 2-3)

Az állás: 1. Magyarország 3 pont (22-12), 2. Olaszország 3 (27-18), 3. Ausztrália 2 pont, 4. Franciaország 0