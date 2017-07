Vizes vb - 4. versenynap: Olasz és kínai arany hétfőn - fotók

Ebben a számban sorozatban kilencedik alkalommal győzött kínai páros a vb-n, ráadásul 2004 óta az olimpián is az ázsiai ország versenyzői uralják a női szinkronműugrást.

C csoport: Szerbia - Dél-afrikai Köztársaság 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2)

A nyitóceremónia iránti érdeklődés is igen magas volt: a felnőtt lakosok közel háromnegyede (72 százaléka) látta az ünnepséget vagy hallott róla a hírekben. Több mint minden harmadik ember (35 százalék) végignézte az ünnepséget - döntő többségük a televízión keresztül leadott közvetítést -, 37 százalékuk pedig részleteket látott belőle vagy az esemény híradós tudósításaiból tájékozódott.

Az ünnepségen részt vett Julio Maglione, a FINA elnöke is, akinek várhatóan július 30-án, a vb zárónapján ültetik el a facsemetéjét. A szervezőbizottság részéről Seszták Miklós elnök, Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke köszöntötte Cornel Marculescut.

Az eseményen Tóth József XIII. kerületi polgármester elmondta, hogy a "Dagály-törvény" értelmében összesen négyezer fát ültetnek majd, ezek közül ez az egyik. Hozzátette, hogy már az idősek és a fiatalok, valamint a sportolók nevében is ültettek fákat, azonban ez az első, amely közvetlenül a világbajnoksághoz kapcsolódik.

A spanyolok kikaptak a görögöktől A spanyol válogatott egy góllal kikapott a görögöktől a budapesti vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának hétfői nyitófordulójában. A spanyolok hiába szereztek vezetést, a második negyedben már háromgólos volt a hátrányuk (4-1). A záró felvonásban a spanyolok utolérték ugyan ellenfelüket (7-7), de másfél perccel a vége előtt a legutóbbi kazanyi világbajnokságon bronzérmes görögök emberelőnyből eldöntötték a találkozót. Eredmények: vízilabda (Margitsziget), férfiak, 1. forduló: C csoport: Görögország-Spanyolország 8-7 (3-1, 2-2, 1-1, 2-3)

12:50

A teltházas eseményekre is lehetnek még jegyek



Elképzelhető, hogy a magyarországi vizes világbajnokság már teltházas versenyeire, mérkőzéseire is lehet még jegyet kapni, erről a szervezők folyamatosan egyeztetnek a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) vezetőivel.



"Akár ötven, de száz jegy is felszabadulhat, méghozzá igen jó helyeken" - mondta Borsa Miklós, a Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője a hétfői sajtótájékoztatón.



Borsa Miklós jelezte: a szervezőknek minden eseményre kötelezően fenn kell tartaniuk bizonyos darabszámú jegyet a nemzetközi szervezet részére. A vb alatt folyamatosan egyeztetnek a FINA-vezetőkkel arról, hogy a belépőkből ténylegesen mennyit vesznek igénybe, míg a fölöslegesnek bizonyuló jegyeket "röviddel az adott esemény előtt" értékesítik.



A szóvivő kiemelte: a belépőket kizárólag a hivatalos jegyértékesítő partneren, az eventim.hu oldalon keresztül vásárolhatják meg az érdeklődők.