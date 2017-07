Vizes vb - 4. versenynap: Nem jutott döntőbe a Kormos, Fazekas-Gondos páros - fotók

11:20 - Nem jutott döntőbe a Kormos, Fazekas-Gondos páros



Nem jutott be a női szinkronműugrás döntőjébe a Kormos Villő, Fazekas-Gondos Flóra páros a 17. vizes világbajnokságon hétfőn.



A Duna Arénában rendezett délelőtti selejtezőben a magyar kettős, amely az idei Eb-n hetedik volt, a 19 duó közül a 17. helyen végzett, az öt ugrásra összesítésben 237,54 pontot kapott.



"Sajnálom, hogy rontottam, edzésen jól ment ez az ugrás" - értékelt az M4 Sport csatornának Kormos Villő. "Nagy élmény volt idehaza versenyezni, olyan hangzavar volt, hogy majdnem megkönnyeztem, teljesen libabőrös lettem." - mondta.



Fazekas-Gondos Flóra hozzátette, a kisebb hibák ellenére boldog, és a remek hangulatnak köszönhetően élvezte a verseny minden pillanatát.



Märcz Tamás: Voltak embert próbáló pillanatok a felkészülésben

A hétfői versenynap programja:



női szinkronműugrás, selejtező 10.00

férfi szinkrontoronyugrás, selejtező (Somhegyi Krisztián) 13.00

női szinkronműugrás (DÖNTŐ) 16.00

férfi szinkrontoronyugrás (DÖNTŐ) 18.30

"A 2010-es hazai Eb-n még nagyon izgultam, most nyugodtabban ugrottam, köszönöm mindenkinek a szurkolást" - nyilatkozott.A legjobban a Csang Ja-ni, Si Ting-mao kínai páros szerepelt, amely 320,40 pontot gyűjtött. A második kanadai Jennifer Abel, Melissa Citrini Beaulieu (306,60) és a harmadik orosz Nagyezsda Bazsina, Krisztina Ilinyih (304,80) kettős is 300 pont fölé kerül.A 12-es finálét 16 órától rendezik.A két magyar versenyző csütörtökön a 3 méteres műugrásban indul, Kormos Villő pedig még toronyugrásban is érdekelt lesz a vb-n, kedden.Voltak embert próbáló pillanatok a felkészülés során, amikor ki kellett találnunk, hogyan hozzunk ki még jobbat egy adott játékosból - mondta a Budapesten zajló vizes világbajnoksággal kapcsolatban a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Nemzetnek.Märcz Tamás a lap hétfői számában megjelent interjúban hozzátette, ezek a szituációk pontosan megmutatják az edzőről is, hogy pedagógiailag alkalmas-e a feladatára.A felkészülés úgy haladt, ahogy szerette volna, a csapat profi módon áll a munkához, első szóra megcsinálják, amit kér - összegezte.A magyar válogatott az ausztrálokkal játszik először. Róluk Märcz Tamás azt mondta: mindig nehéz ellenük játszani, mert jól lőnek, erősek és remekül úsznak. "Ami az elmúlt évtizedekben hiányzott náluk, az egy kiemelkedő európai edző. Néhány éve már ez is megvan a horvát Elvis Fatovic személyében."A csoport további szereplőire kitérve úgy fogalmazott, az olaszok nagyon jó csapattal érkeznek, gyorsak, dinamikusak, évek óta szisztematikusan építgetik a csapatukat Alessandro Campagna vezetésével, és az utóbbi években rendre éremközelben voltak. "Ráadásul úgy cserélgetik a játékosokat a keretben, hogy folyamatosan fiatalok tudnak maradni, ez jelzi az utánpótlásuk erejét is."A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint "a franciák sem fekete lovak", kint voltak a riói olimpián, nincs rossz csapatuk, és elég jók a játékosaik, például a Szolnokban játszó Ugo Crousillat.