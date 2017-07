Vizes vb - 17. nap: Hosszú világbajnok, Verrasztó Dávid ezüstérmes

18:30

Hosszú Katinka aranyérmes 400 vegyesen

Hosszú Katinka aranyérmet nyert 400 méter vegyesen a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapján.

A háromszoros olimpiai bajnok, a szám ötkarikás címvédője és világcsúcstartója 4:29.33 perces világbajnoki rekorddal csapott célba.

A bajai úszósztár - aki nagy világversenyeken (olimpia, vb, Eb) legutóbb a 2012-es londoni ötkarikás döntőben nem tudott nyerni - a legjobb idővel várhatta a finálét, a szurkolók elképesztő őrjöngése közepette lépett be a medencetérbe.

A rajt után a magyar szupersztár elsőnek jött fel a víz alól, s pillangón nagyjából fél testhossz előnyt dolgozott ki. Háton a várakozásoknak megfelelően növelte előnyét, így az elődöntővel ellentétben a japán riválisának ezúttal esélye sem volt arra, hogy a közelébe férkőzzön. A mezőny egyik legjobb gyorsúszójaként esélyt sem hagyott a többieknek, s 4:29.33-as világbajnoki csúccsal, pályafutása harmadik legjobb eredményével ért célba.

Első útja férjéhez, egyben edzőjéhez, Shane Tusuphoz vezetett, majd egy magyar zászlóba takarózva hagyta el a medenceteret.

"Hihetetlen, nagyszerű érzés volt. Amikor beértem, akkor pár másodpercig nem nagyon voltam magamnál" - nyilatkozta Hosszú Katinka az M4 Sportnak.

Hozzátette: az utolsó nap nagyon nehéz kétszer is jól úszni a 400 vegyest, de most neki sikerült.

"Úgy úsztam, mint edzésen, amikor nem érdekel semmi, de most annyira jó érzés mindenkivel együtt örülni." - fogalmazott.

Kiemelte, azért fog dolgozni, hogy nagyobb legyen a különbség közte és riválisai között.

"Tudom, hogy jó úton járunk. Jövőre szerintem első nap lesz az Eb-n, akkor szeretnék gyorsabban úszni majd" - mondta Hosszú a 400 m vegyesről.

Hosszú 2009-ben Rómában, 2013-ban Barcelona és 2015-ben Kazanyban is megnyerte ezt a számot, ő az első női úszó, aki 400 méter vegyesen négyszer is a dobogóra állhatott, már korábbi három sikere is egyedüli rekord.

A 28 éves Hosszú két arany- (200 és 400 m vegyes), valamint egy ezüst- (200 m hát) és egy bronzéremmel (200 m pillangó) zárta a világbajnokságot.

Hosszú 13. világbajnoki érmét szerezte, ezzel a magyar ranglistán behozta Cseh Lászlót.

Eredmények:

női 400 m vegyes, világbajnok:

HOSSZÚ KATINKA 4:29.33 perc

2. Mireia Belmonte (Spanyolország) 4.32.17

3. Sydney Pickrem (Kanada) 4:32.88