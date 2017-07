Vizes vb - 16. nap: vb-döntőt játszik este a magyar válogatott

10:40 Bohus Richárd elődöntős, Balog Gábor 27. lett 50 méter háton

Bohus Richárd a kilencedik idővel bejutott az elődöntőbe, Balog Gábor pedig a 27. helyen zárt 50 méter háton szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A két magyar azonos előfutamban kapott helyet, Bohus kiváló, 24.93 másodperces idővel csapott célba, ez mindössze 11 századdal marad el a tavalyi londoni Európa-bajnokság úszott országos csúcsától (24.82). "Még soha nem úsztam ilyen jól reggel, kicsit meg is lepődtem. Nem éreztem annyira a fogást, túl lazák a vállaim és ezáltal jobban benyúlok a fejem fölé, mint kellene. Amerikában ezen is dolgoztunk rengeteget, de most nem annyira ment. A középdöntőben szeretnék még jobb lenni" - mondta Bohus. Balog 25.56-tal több mint négy tizeddel rosszabbat úszott egyéni legjobbjától (25.12).

11:30 Kozma Dominik újabb országos csúcsa, döntős a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó A negyedik idővel jutott a döntőbe a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó, amelynek első tagja, Kozma Dominik új országos csúcsot úszott szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Kozma, még a múlt vasárnap, a nyitónapon, előbb az előfutamban, majd a döntőben is megjavította az országos rekordot a végül bronzérmes 4x100 méteres férfi gyorsváltó nyitóembereként, most újabb egy századot faragott az időből, amely immáron 48.25 másodperc. "Nagyon jól éreztem magam, kényelmesen megúsztam ezt az időt, bízom benne, hogy este akár negyvennyolc másodperc alá is be tudok menni" - nyilatkozta Kozma. A Németh Nándorral, Jakabos Zsuzsannával és Verrasztó Evelinnel kiegészült váltó végül 3:25.45 perces idővel ért célba. A döntő az esti program zárószáma lesz.

10:50 Sztankovics Anna 27. helyen zárt női 50 méter mellen

Sztankovics Anna a 27. helyen zárt 50 méter mellen szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 21 éves magyar versenyző 31.94-es ideje messze van egyéni legjobbjától (31.30), ezzel pedig futamában csak a kilencedik lett. "Sokkal jobban élveztem a mait, mint a száz métert. Bizakodó vagyok a holnapi vegyesváltót illetően. Amennyiben egy hasonló idővel sikerül kezdenem az első ötvenet, akkor a második felén is jobban fog menni szerintem. Innentől kezdve arra készülök, hiszen négyen fogunk egymásért is úszni" - nyilatkozta Sztankovics.

10:35 Molnár Flóra 28. lett 50 méter gyorson

Molnár Flóra a 28. helyen végzett, így nem jutott elődöntőben 50 méter gyorson szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 19 éves nagykanizsai versenyező - aki ősztől az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait - 25.61 másodperccel futamában csak a nyolcadik lett, egyéni csúcsától (24.95) jócskán elmaradt. "Nem úgy sikerült, ahogy elképzeltem, nagyon korán volt nekem, de a többieknek is. Azt gondolom sok van még bennem és ki is fog majd jönni. Időben fejlődni kell, hogyha délelőtt lassabban úszom, akkor is bekerüljek" - nyilatkozta Molnár Flóra.