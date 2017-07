Vizes vb - 16. nap: Kozma Dominik országos csúcsot úszott, döntős a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó

15:10 Montenegróé az ötödik hely férfi vízilabdában

Montenegró csapata nyert az olasz válogatott ellen a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának szombati helyosztóján, így a délszláv együttes végzett ötödikként. A győztes gárdában háromszor is eredményes volt a vb- és Eb-ezüstérmes Drasko Brguljan, aki az idén klubcsapatával, az OSC-vel harmadik lett a magyar bajnokságban. Eredmény, vízilabda (Margitsziget), férfiak:

az 5. helyért:

Montenegró-Olaszország 5-4 (1-1, 1-1, 3-2, 0-0)

14:35 Dicsérik a Merkely professzor vezette orvoscsapatot

Kijutott az elismerés a vasárnap záruló magyarországi vizes világbajnokságon az orvosi hátteret biztosító, Merkely Béla professzor vezette csapatnak: a nemzetközi szövetség (FINA) orvosi bizottsága dicsérte meg külön a tevékenységét a csaknem félezer ember alkotta orvos-egészségügyi csoportnak. "Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és természetesen jól esett, hogy a FINA illetékes testülete is elismerő szavakkal illette munkánkat, kijelentve, hogy maximálisan elégedettek velünk" - mondta az MTI-nek Merkely Béla, akit szombaton beválasztottak a világszövetség orvosi bizottságába. "Igyekeztünk megfelelni a ránk szabott feladatoknak, hogy a vb teljes időtartama alatt folyamatos legyen a készenlét, s ha szükséges, azonnal cselekedjünk" - jelentette ki a professzor, aki a Semmelweis Egyetem klinikai központjának elnöke, a tanintézmény rektorhelyettese és a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója is egy személyben. "Mintegy százhetven orvos, ugyanennyi önkéntes és csaknem kétszáz szakdolgozó kapott helyet a csapatunkban, amelyben amúgy az összes hazai orvosegyetem képviselteti magát. Vannak közöttünk gyógyszerészek, diplomás ápolók, mentők, medikusok is, és nincs egyetlen olyan önkéntesünk sem, akinek ne lenne köze az egészségügyhöz." A csoport tagjai a hazai vb valamennyi helyszínén, Budapesten és Balatonfüreden is ott voltak és vannak folyamatosan. "A két füredi uszoda mellett a Duna Aréna, a Hajós, a BVSC, a Tüske és a Császár-Komjádi uszodák ellátását kellett és kell a vb végéig biztosítanunk. Az úszóversenyeknek otthont adó Duna Arénában három orvosi központot is működtetünk" - említette a professzor, aki adatokkal is szolgált. "Eddig olyan ötszáz fizioterápiás beavatkozást végeztünk, s közel nyolcszáz kezelést a helyszíneken. Különböző megbetegedések, kisebb végtagsérülések, ujj-, arc-, szem-, fül-, orrsérülések fordultak elő leginkább, operálnunk is kellett és belgyógyászati betegségek is akadtak. A világbajnokság végéhez közeledve pedig, amikor már jobban foglalkoznak magukkal a sportolók, a fogászati ellátás is rendkívül népszerűvé vált." Merkely Béla kitért rá, hogy újraélesztésre szerencsére nem volt szükség, de vízből való mentés több is akadt, főleg a balatoni nyíltvízi versenyek idején. Ezzel összefüggésben is méltatta azt a hatékony együttműködést, amelyet a vízi mentőkkel és az Országos Mentőszolgálattal közösen folytattak a vb alatt. "Nagyon szorosan dolgoztunk együtt, igazi koprodukcióban és teljesen összehangoltan, napi szinten többször egyeztetve végeztük a feladatokat" - hangsúlyozta. Az orvos-egészségügyi csapatnak a vasárnappal még nem ér véget a munkája. "Most pár nap pihenő következik, utána viszont jön az újabb nagy feladat: a szintén hazai rendezésű Masters-világbajnokság. Itt több mint tizenkétezer, huszonöt és száz év közötti amatőr sportolóval kell foglalkoznunk. Olyanokkal, akiknek nincs sportorvosi igazolásuk, csupán nyilatkozatuk van arról, hogy vállalják a felelősségét a sportolásnak" - jelezte előre a várható nehézségeket is Merkely Béla.

13:35 Férfi vízilabdában Ausztrália a hetedik

Ausztrália nyert Oroszország ellen a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának szombati helyosztóján, így hetedikként végzett. Az ausztrálok egyik legjobbja a két gólig jutó Aaron Younger volt, aki a Bajnokok Ligája-győztes, magyar bajnok és kupagyőztes Szolnok játékosa. Eredmény, vízilabda (Margitsziget), férfiak:

a 7. helyért:

Ausztrália-Oroszország 10-7 (4-3, 2-2, 3-1, 1-1)

12:30 Rasovszky Kristóf 24., Kalmár Ákos 26. lett 1500 méter gyorson

Rasovszky Kristóf és Kalmár Ákos sem jutott döntőbe 1500 méter gyorson szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon: előbbi 24., utóbbi 26. helyen zárt. Mindkét magyar a második előfutamban kapott helyet, a honfitársak gyakorlatilag végig együtt úsztak, a végén egy kis hajrá is belefért részükről egymás ellen: a nyíltvízi küzdelmek során 5 kilométeren hetedik, 10 kilométeren pedig ötödik Rasovszky 15:23.87 perces idejével ötödikként, Kalmár pedig 15:23.96-tal hetedikként csapott célba. "Nagyon jó a hangulat itt a Duna Arénában, a nyílt víz után beugrani ebbe a medencébe nagy élmény volt. Érzésre már annyira nem esett jól az elmúlt hetek után, 400-ig volt talán kellemesebb, utána már éreztem, hogy nehéz lesz. Próbáltam kiadni magamból mindent, úgy érzem ez volt most a maximum" - nyilatkozta Rasovszky. Kalmár Ákos elmondta, kicsit jobb időre számított, azonban így sem elégedetlen: "Volt egy kis egészséges versengés köztünk, szinte végig együtt úsztunk, a végét kicsit jobban bírta, mint én. A sapkám 1100 méternél leesett, többször megtörtént már, de nem éreztem azt, hogy ez komolyabban hátráltatott volna, majd megnézzük a részidőket. Remélem, az ifi vb-n még jobban fog menni."

11:30 Kozma Dominik újabb országos csúcsa, döntős a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó A negyedik idővel jutott a döntőbe a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó, amelynek első tagja, Kozma Dominik új országos csúcsot úszott szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Kozma, még a múlt vasárnap, a nyitónapon, előbb az előfutamban, majd a döntőben is megjavította az országos rekordot a végül bronzérmes 4x100 méteres férfi gyorsváltó nyitóembereként, most újabb egy századot faragott az időből, amely immáron 48.25 másodperc. "Nagyon jól éreztem magam, kényelmesen megúsztam ezt az időt, bízom benne, hogy este akár negyvennyolc másodperc alá is be tudok menni" - nyilatkozta Kozma. A Németh Nándorral, Jakabos Zsuzsannával és Verrasztó Evelinnel kiegészült váltó végül 3:25.45 perces idővel ért célba. A döntő az esti program zárószáma lesz.

10:50 Sztankovics Anna 27. helyen zárt női 50 méter mellen

Sztankovics Anna a 27. helyen zárt 50 méter mellen szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 21 éves magyar versenyző 31.94-es ideje messze van egyéni legjobbjától (31.30), ezzel pedig futamában csak a kilencedik lett. "Sokkal jobban élveztem a mait, mint a száz métert. Bizakodó vagyok a holnapi vegyesváltót illetően. Amennyiben egy hasonló idővel sikerül kezdenem az első ötvenet, akkor a második felén is jobban fog menni szerintem. Innentől kezdve arra készülök, hiszen négyen fogunk egymásért is úszni" - nyilatkozta Sztankovics.

10:40 Bohus Richárd elődöntős, Balog Gábor 27. lett 50 méter háton

Bohus Richárd a kilencedik idővel bejutott az elődöntőbe, Balog Gábor pedig a 27. helyen zárt 50 méter háton szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A két magyar azonos előfutamban kapott helyet, Bohus kiváló, 24.93 másodperces idővel csapott célba, ez mindössze 11 századdal marad el a tavalyi londoni Európa-bajnokság úszott országos csúcsától (24.82). "Még soha nem úsztam ilyen jól reggel, kicsit meg is lepődtem. Nem éreztem annyira a fogást, túl lazák a vállaim és ezáltal jobban benyúlok a fejem fölé, mint kellene. Amerikában ezen is dolgoztunk rengeteget, de most nem annyira ment. A középdöntőben szeretnék még jobb lenni" - mondta Bohus. Balog 25.56-tal több mint négy tizeddel rosszabbat úszott egyéni legjobbjától (25.12).

10:35 Molnár Flóra 28. lett 50 méter gyorson

Molnár Flóra a 28. helyen végzett, így nem jutott elődöntőben 50 méter gyorson szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 19 éves nagykanizsai versenyező - aki ősztől az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait - 25.61 másodperccel futamában csak a nyolcadik lett, egyéni csúcsától (24.95) jócskán elmaradt. "Nem úgy sikerült, ahogy elképzeltem, nagyon korán volt nekem, de a többieknek is. Azt gondolom sok van még bennem és ki is fog majd jönni. Időben fejlődni kell, hogyha délelőtt lassabban úszom, akkor is bekerüljek" - nyilatkozta Molnár Flóra.