Vizes vb - 15. nap: ötödik a magyar női vízilabda-válogatott, Bernek országos csúccsal hatodik

A két magyar közül elsőként a szám olimpiai ezüstérmese, a legutóbbi két világbajnokságon, Barcelonában, majd Kazanyban is második Cseh állt rajtkőre, többek között az ötkarikás címvédő szingapúri Joseph Schooling, illetve a dél-afrikai, 200-on győztes Chad Le Clos társaságában. A magyar versenyző nagyon rosszul rajtolt - mindenkinél több mint egy tizeddel lassabb volt -, így csak nyolcadiknak fordult, azonban végül egy elképesztő hajrával, 51.16-os idővel másodiknak jött be. Ez mindössze két századdal rosszabb annál az időnél (51.14), mint amivel Rióban Le Clos-val és Michael Phelpsszel hármas holtversenyben ezüstöt nyert.

Nem sokon múlott, azt hittem, picivel ennél is tudok jobbat, ezzel együtt örülök, hogy ennyi kihagyás és sérülés után kétszer is országos csúcsot tudtam úszni

Bernek az 1-es pályán vágott neki a négy hossznak, egészen az utolsó fordulóig csak a hetedik helyen tempózott, de az utolsó 50 méteren nagy hajrába kezdett, úgy tűnt, akár előrébb is végezhet, végül hatodiknak nyúlt be.

14:55

A női vízilabda-válogatott ötödik lett

A magyar női vízilabda-válogatott az ötödik helyen végzett a budapesti vizes világbajnokságon, miután a pénteki helyosztón 10-8-ra legyőzte az olasz együttest.

Eredmény, az 5. helyért:

Magyarország-Olaszország 10-8 (3-2, 3-2, 2-2, 2-2)

góldobók: Keszthelyi 3, Szilágyi 2, Bujka, Antal, Gurisatti, Csabai, Czigány 1-1, illetve Garibotti, Bianconi 4-4



A délutáni helyosztónak egyforma eséllyel indulhatott neki mindkét gárda, mivel az utóbbi években rendre kiélezett csatát vívtak egymással a felek, hol az egyik, hol a másik csapat győzött. Ráadásul küzdelmeik többnyire világversenyes érmekért zajlottak, ezért a pénteki mérkőzésükön az is kérdés volt: melyik válogatott tette túl magát a csalódáson, hogy most nem dobogóért, hanem csak az ötödik helyért szállnak vízbe egymás ellen.



A magyarok tavaly Európa-bajnokok lettek, a riói olimpián pedig negyedikek, az olaszoknak 2016-ban Eb-bronz és olimpiai ezüst jutott, a budapesti előtti utolsó vb-n, 2015-ben Kazanyban pedig utóbbiak harmadikként, előbbiek viszont csupán kilencedikként végeztek. Ugyanakkor az egymással csúcseseményen vívott pólós ütközetek közül az eddigi utolsónak az emléke a mostani vb-házigazda számára maradt meg kellemesnek: a múlt évi, belgrádi kontinensviadal elődöntőjében 10-5-ös magyar diadal született.



Péntek a margitszigeti Hajós uszoda nagymedencéjében a magyarok kezdtek jobban: Csabai Dóra tökéletes passzából a balkezes center, Bujka Barbara továbbította a labdát a kapuba. Ám nem késett sokat az olasz egyenlítés sem (1-1). A vb-újonc Szilágyi Dorottya lövésére nem volt ellenszere az itáliaiak kapusának, s hasonlóképpen hatékony kísérlettel célzott Antal Dóra is. Viszont a vb-n már 18-adszor eredményes Roberta Bianconi is hibátlanul lőtt.



A második negyed Keszthelyi Rita megúszásával kezdődött, a csapatkapitány magabiztosan csúsztatott a bal alsó sarokba (4-2). Emberelőnyből szépítettek az olaszok, de Keszthelyi bombája is célba ért (5-3). A duplázó Arianna Garibotti hozta megint közelebb a riválist, de kevéssel később már a másik vb-újoncot, Gurisatti Grétát ünnepelhette hatásos alakításáért a hatezres szurkolósereg (6-4).



A harmadik játékrészt Szilágyi háríthatatlan lövése vezette be, s maradt is a háromgólos előny, miután Gangl Edina roppant magabiztosan védett. A triplánál tartó Bianconi büntetőjét azonban ő sem tudta hárítani (7-5). Ekkor 8-4 volt a kiállítások aránya "oda", vagyis a rivális kétszer annyi alkalommal játszhatott emberelőnyben. Fórból született meg az olaszok hatodik találata is másik triplázójuk, Garibotti révén. Ám harmadszor volt eredményes Keszthelyi is, aki a ritka magyar előnyök egyikét váltotta gólra (8-6).



A befejező negyedben nőtt a különbség: Csabai Dóra fór végén szépen helyezte a labdát a bal felső sarokba (9-6). Garibotti negyedszer is betalált, de még mutatósabb pattintott lövéssel alakította 10-7-re az állást Czigány Dóra. Bianconi ötméteresből zárkóztatta csapatát, még följebb azonban nem vezetett az olaszok útja, akik a továbbra sem ritkuló emberfölényes helyzeteikkel se tudtak már mit kezdeni. Nyert 10-8-ra a nagyon jól, s nagy szívvel játszó magyar válogatott, melyben utoljára szerepelt a világbajnok Takács Orsolya.

Nyilatkozatok

"Picivel jobb a szám íze, mint pár nappal ezelőtt, ugyanakkor a Kanada elleni negyeddöntőt nehéz elfelejteni. Ez a két meccs megmutatta, hogy milyen tartalék, lehetőség és tartás van a lányokban" - értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány. Hozzátette, a történteket ezzel együtt sem a parton, sem a medencében nem volt könnyű feldolgozni.

"Az elmúlt napokban úgy éreztem magam, mintha egy nagylyukú húsdarálóban daráltak volna le. De büszke vagyok a lányokra, hogy végül is megcsinálták."



Mint mondta, összességében azért számára csalódás az ötödik hely.



"Bebizonyítottuk, hogy ezzel a játékkal mindenkit meg tudunk verni. Talán az amerikaiakat nem, de így még őket is meg tudtuk volna szorítani. Ugyanakkor ez a csapat ezek szerint még nem érett meg arra, hogy világeseményen hat-hét meccsen veretlen tudjon maradni. De az az igazság, hogy az amerikaiakat leszámítva egyik együttes sem képes rá" - vélekedett.



"Végig a mi kezünkben volt az irányítás, végrehajtottuk a megbeszélt taktikai elemeket" - összegzett Antal Dóra az MTI kérdésére. Hozzátette, centerben nem nagyon kaptak kiállítást, és voltak "érdekes ítéletek", de ezek ellenére is felül tudtak kerekedni ellenfelükön. A tornát értékelve azt mondta, a teljesítményük "egy vesztett mérkőzéssel, amit mi vesztettünk el, az ötödik helyre volt elég".



A csapatkapitány Keszthelyi Rita leszögezte, az egyetlen botlás után a maximumot kihozták a vb-ből. Úgy vélte, a kanadaiak elleni negyeddöntőben neki kellett volna többet tennie azért, hogy jobban játsszon, nem pedig a többiekre figyelni. Kitért rá, kritikus helyzetekben nem a felelősség elhárítása miatt adta tovább a labdát, hanem mert egy-egy társát szerette volna helyzetbe hozni.



"Nekem ebben kell fejlődnöm" - szögezte le.



Gangl Edina úgy fogalmazott, "kisdöntőnek" fogta fel a pénteki találkozót, s örül, hogy sikerrel hagyták el a medencét.



"Egy nagyon erős olasz együttest sikerült legyőzni, és előzőleg egy nagyon jó görög csapatot. Ezek a válogatottak akár az esti mérkőzéseket is játszhatták volna, kicsin múlt mindegyiknek, hogy fent vagy lent játszanak."