Vizes vb - 14. nap: Hosszú Katinka bronzérmes, a férfi pólósaink döntőbe jutottak

9:24 Csaknem 100 km/órával zuhannak az óriás-toronyugrók, akik pénteken kezdik meg a versenyüket Harmadszor szerepel a vizes világbajnokság műsorán az óriás-toronyugrás, amelynek Budapesten a Batthyány tér ad otthont péntektől vasárnapig. A háromnapos versengés végén két aranyérem talál gazdára. A sziklaugrásból kifejlődött, rendkívül látványos sportág 2013-ban Barcelonában mutatkozott be a vb-programban. A szakág első világbajnoka a kolumbiai Orlando Duque és az amerikai Cesilie Carlton volt. Kazanyban 2015-ben a férfiaknál a sportág jelenlegi legnagyobb alakja, a brit Gary Hunt nyert, míg a nőknél az ex-akrobata amerikai Rachelle Simpson diadalmaskodott. Óriás-toronyugrásban a férfiak 27, a nők pedig 20 méterről vetik magukat a mélybe, a nemzetközi szövetség (FINA) a vb-indulás előfeltételeként az idén betöltött 18. életévet jelölte meg. A szabadesés időtartama legalább három másodperc, s a versenyzőknek lábbal kell a vízbe érniük a sérülésveszély miatt. A zuhanás során az ugrók 96 kilométer/órás sebességre is felgyorsulhatnak, így a vízben mentőbúvárok várják őket felkészülve arra az esetre, ha elrontanák a vízbe érkezést. A FINA szabályzata többek között kimondja, hogy a hét - különböző nemzetiségű - pontozóbírónak a napnak háttal kell ülnie, 3-5 méterrel a vízfelszín felett. Az óriás-toronyugrás versenyét a Batthyány tér dunai partszakaszánál felállított ideiglenes, 15 méter átmérőjű, hat méter mély medencében, a Parlamenttel szemközt rendezik meg. A vb-k történetében először nem természetes vízbe érkeznek az ugrók. A lelátó ezen a helyszínen csak 1500 fős, így a jegyek már jóval a vb kezdete előtt elkeltek. A döntők napjára a Dunán egy 80 méter hosszú és 20 méter széles uszályon további 600 férőhelyes ideiglenes nézőteret alakítanak ki. A verseny a folyó két partján és a hidakról is követhető lesz kivetítőkön keresztül. Az óriás-toronyugrás budapesti menetrendje: péntek: nők (elődöntő) 12.30 óra

férfiak (elődöntő) 14.00 szombat:

nők (döntő) 12.15 vasárnap:

férfiak (döntő) 12.00

10:07 Gyurinovics Fanni a 28. helyen végzett 100 méter gyorson csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A mindössze 15 esztendős magyar versenyző a hatodik előfutamban kapott helyet, a jobb szélen, azaz a 9-es pályáról rajtolt. A magyar csapat legfiatalabb tagja, 55.86-os idővel - amely több mint négy tizeddel rosszabb az idén úszott egyéni csúcsától (55.43) - csapott célba. "Nem volt ez rossz úszás, de azért éreztem, hogy nagyon reggel van még. Ma még lesz a váltó, ahol remélem, sikerül nagy egyéni csúcsot úszni" - mondta Gyurinovics.

10:26 Bernek Péter a második, Telegdy Ádám pedig a nyolcadik idővel jutott az elődöntőbe 200 méter háton csütörtökön Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Mindkét magyar az utolsó, azaz az ötödik előfutamban szerepelt, egymás mellől, a 2-es és a 3-as pályáról vágtak neki a versenynek: a 25 éves Bernek - a szám 2010-es ifjúsági olimpiai bajnoka - kiválóan szerepelt, a táv felénél közel egy testhossz volt az előnye. Végül a hajrában az amerikai Ryan Murphy megelőzte, de így is kiváló, 1:56.53-as idővel ért célba, amely közel van az 1:55.88-as, 2012-es országos csúcsához. "Erősen kellett úszni, hiszen három nappal ezelőtt volt számom, talán az első száz erősebb volt, mint kellett volna, de így a végére vissza tudtam venni picit. Kiestek olyan nevek, akikre nem számítottam, mint például a legutóbbi két világbajnokságon ezüstérmes Radoslaw Kawecki - mondta az MTI-nek Bernek. Hozzátette, délután megpróbál regenerálódni és az elődöntőben megúszni az országos csúcsot, "ami kell a döntőhöz ebben az erős mezőnyben." A 21 esztendős Telegdy lassan kezdett, de folyamatosan jött fel, s végül 1:57.41-es idővel negyedikként ért célba, kevesebb mint három századra megközelítette 1:57.17-es egyéni legjobbját. "Nem bízhattam a véletlenre a dolgot, azt azért nem gondoltam volna, hogy a nyolcadik idővel megyek tovább. Délután még erősebben kell majd úsznom, igaz, úgy érzem, a kezdésben nem sok van már, de a befejezésben igen" - mondta Telegdy.

10:43 Sebestyén Dalma a 22. helyen végzett 200 méter mellen csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 20 éves magyar versenyző 2:29.35 perces idővel - egyéni legjobbja 2:26.47 - futamában a hetedik lett. Nagyon kiúsztam magam, mindent megtettem, amit tudtam, a közönség egyszerűen fantasztikus - értékelt röviden Sebestyén Dalma.

11:28 A 2012-es olimpiai bajnok Gyurta Dániel a 17. lett, így nem jutott elődöntőbe 200 méter mellen csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Gyurta nem kezdte jól a hazai világbajnokságot, hiszen 100 méter mellen az előfutamok után a 26. helyen zárt, majd a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó tagjaként elkapkodta a beugrást - 11 századdal -, ami miatt kizárták a magyar stafétát. Ezzel együtt hatalmas ovációval üdvözölte a közönség a háromszoros világbajnokot, korábbi világcsúcstartót, aki évekig verhetetlennek számított az egyik legkeményebb számban. Gyurta a harmadik előfutamban kapott helyet, a 2-es pályáról indulva hosszú tempókkal úszott, a táv felénél hatodiknak fordult. Ugyan megpróbált hajrázni, de 2:11.28 perces idővel csak a hatodik lett, ez pedig mindössze a 17. helyhez volt elég. Gyurta a tavalyi riói olimpián is pontosan ilyen időt úszott, s akkor is a 17. helyen végzett. Továbbra is az a célja Gyurta Dánielnek, a 200 méteres mellúszás 2012-es olimpiai bajnokának, hogy visszatérjen a világ élvonalába. "Nem vagyok csalódott, hiszen én mindent megtettem ebben az évben, ahogy tavaly is, valamiért ennek most így kell lennie" - kezdte értékelését a szám háromszoros világbajnoka, aki a játékok után edzőt váltott és azóta Nagy József irányításával készül fel. "Nem akarok változtatni azon a munkán, amelyet elkezdtünk, nagyon nehéz tizenhét év után változtatni a mozgásomon, a technikámon, ez egy hosszabb folyamat." - tette hozzá. A 28 éves Gyurta Dániel azt mondta, a 2004-es athéni olimpia ezüstérmét követően sokkal rosszabb helyzetben volt, most is az a célja, hogy kikerüljön ebből a gödörből. "Szeretném magamnak is bizonyítani, hogy ha egyszer már visszatértem, akkor most is vissza tudok. Erre a legjobb példa Hosszú Katinka, a londoni olimpia után ő is vissza tudott jönni, én is vissza fogok" - nyilatkozott Gyurta. Megjegyezte, természetesen nem könnyű hétről hétre hajnalban kelni, és újra és újra edzeni az uszodában, de a versenyzés motiválja, hogy felvegye a versenyt - jelen esetben - a japánokkal és az amerikaiakkal. Gyurta kiemelte, bízik benne, hogy a szövetségi kapitány, Sós Csaba korábbi három világbajnoki bakija - korai rajtok - ellenére lehetőséget ad majd neki a vegyesváltóban, ahol szeretne bizonyítani.

11:34 A Késely Ajna, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó bejutott a fináléba csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Mivel csak tíz csapat nevezett, így egyetlen futamban döntötték el, hogy melyik nyolc indulhat az esti döntőben. A magyar váltó 7:55.77 perces idővel a hetedik lett, azaz ott lesz a fináléban. Az előfutamot a kínaiak nyerték 7:51.75 perccel.

12:15 A kazah válogatott végzett a 11. helyen a vizes világbajnokság férfi vízilabda-tornáján. Az ázsiai csapat négy góllal verte a brazil együttest a csütörtöki játéknap első mérkőzésén, a Margitszigeten. Eredmények:

vízilabda (Margitsziget), férfiak: a 11. helyért: Kazahsztán-Brazília 9-5 (4-1, 2-2, 1-0, 2-2) később: a 9. helyért:

Spanyolország-Japán 12.00 az 5-8. helyért:

Montenegró-Oroszország 13.30

Olaszország-Ausztrália 15.00 elődöntő:

Magyarország-Görögország 20.30

Szerbia-Horvátország 22.00

13:30 A japánok kétgólos legyőzésével a spanyolok végeztek a kilencedik helyen a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabda-tornáján. Eredmények:

vízilabda (Margitsziget), férfiak: a 9. helyért:

Spanyolország-Japán 13-11 (1-2, 6-4, 4-3, 2-2) korábban: a 11. helyért:

Kazahsztán-Brazília 9-5 (4-1, 2-2, 1-0, 2-2) később: az 5-8. helyért:

Montenegró-Oroszország 13.30

Olaszország-Ausztrália 15.00 elődöntő:

Magyarország-Görögország 20.30

Szerbia-Horvátország 22.00

17:00 Olaszország-Montenegró az ötödik helyért férfi vízilabdában

Olaszország négy góllal nyert Ausztrália ellen csütörtökön a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáján, a győztes csapat szombaton 13.30 órától az ötödik helyért Montenegróval játszik. A vesztes ausztrálok ellenfele szombaton 12 órától Oroszország lesz, a két válogatott a vb hetedik helyéért küzd meg egymással. Eredmények:

vízilabda (Margitsziget), férfiak:

az 5-8. helyért:

Olaszország-Ausztrália 8-4 (4-2, 2-2, 0-0, 2-0)

17:50 Cseh 2020-ban is úszni akar hazai közönség előtt

A 2020-as hazai rendezésű Európa-bajnokságon még mindenképpen szeretne úszni Cseh László, aki szerdán szerzett ezüstérmet a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A 31 éves klasszis csütörtökön az egyik szponzor meghívásának eleget téve beszélt erről, hozzátéve, még egyszer át akarja élni azt a hangulatot, amely jelenleg jellemzi a budapesti vb-t. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, 18 éves önmaga, illetve a mostani között talán az jelenti a legnagyobb különbséget, hogy sokkal jobban odafigyel a regenerációra. Hozzátette, rutinjának köszönhetően adódnak előtte olyan feladatok, amelyeket könnyebben végrehajt, de természetesen van, amikor nehezebb dolga van. Egy olasz újságíró kérdésére válaszolva Cseh külön gratulált a 200 méter gyorson győztes Federica Pellegrininek, megjegyezte, mindig öröm látni egy nagy világversenyen, ha valaki meglepetést okoz. Pellegrini a fináléban legyőzte az amerikai Katie Ledeckyt, aki pályafutása során először kapott ki vb-döntőben. A sorozatban nyolcadik világbajnokságán érmes Cseh, aki még 100 méter pillangón is érdekelt, elmondta, ezúttal körülbelül egy hónapos pihenőt tart majd, az edzéseket várhatóan szeptemberben kezdi el újra.

18:45 Hosszú Katinka bronzérmes 200 méter pillangón

A háromszoros olimpiai bajnok 2:06.02 perces idővel csapott célba, míg a szám másik magyar versenyzője, Szilágyi Liliána 2:07.58 perccel a hetedik lett. Hosszú a 7-es, Szilágyi pedig az 1-es pályáról vágott neki a finálénak, a "Ria, Ria...Hungária" ezúttal is szinte felrobbantotta az arénát. Hosszú keményen kezdett, féltávnál elsőként fordult, majd az utolsó 50-nek a harmadik helyről vágott neki. Hatalmas hajrába kezdett, s ugyan az első két helyre nem igazán volt esélye, de magabiztosan szerezte meg a bronzérmet az olimpiai bajnok spanyol Mireia Belmonte és a német Franziska Hentke mögött. Az Eb-ezüstérmes Szilágyi végig a 7-8. helyen úszott. Hosszú 2009 és 2013 után harmadszor nyert vb-bronzot ebben a számban. A 28 éves bajai úszósztár a magyar csapat negyedik érmét szerezte a hazai rendezésű világbajnokságon: vasárnap a 4x100 méteres gyorsváltó lett harmadik, hétfőn Hosszú védte meg címét 200 méter vegyesen, szerdán pedig Cseh László végzett a második helyen 200 méter pillangón. Eredmények:

női 200 m pillangó, világbajnok:

Mireia Belmonte (Spanyolország) 2:05.26 perc

2. Franziska Hentke (Németország) 2:05.39

3. HOSSZÚ KATINKA 2:06.02

...7. SZILÁGYI LILIÁNA 2:07.58

19:10 Szilágyi: "nem vagyok megelégedve magammal" "Nem vagyok megelégedve az úszásommal, annak viszont nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt egy világbajnoki döntőben vehettem részt. Jó úton vagyok, ez egy jó állomás volt. Azt hiszem, kicsit bátortalan voltam még ehhez, nem igen hittem még el, pedig el kéne már. A szívem még nem igazán engedi, hogy továbblépjek" - mondta Szilágyi Liliána. Hosszú Katinka nem nyilatkozott, mivel még úszik a 4x200-as gyorsváltóval.

19:15 Bernek Péter döntős 200 méter háton, Telegdy Ádám 9.

Mindketten az első elődöntőben álltak rajtkőre, Bernek a 4-es, Telegdy a 6-os pályáról vágott neki a négy hossznak. Az előfutamokkal ellentétben ezúttal a riválisok erősebben kezdtek, a táv felénél a középmezőnyben voltak a magyarok, a hajrát követően végül Bernek holtversenyben harmadikként, Telegdy ötödiknek csapott célba. Előbbinek sikerült a terve, hiszen megjavította 1:55.88-as, 2012-es országos csúcsát, utóbbi pedig nagyot faragott egyéni legjobbjából (1:57.17), 1:56.69 perc mostantól pályafutása leggyorsabbja. "Az országos csúcs ellenére picit elégedetlen vagyok, reggel erősebben kezdtem, talán most is azt kellett volna. Szeretném ezt az időt megjavítani, ha esetleg sikerülne 1:55 alá bemenni, akkor az sem érdekel, hányadik vagyok" - nyilatkozta Bernek. "Elégedett vagyok, amikor láttam az időeredményt, nem gondoltam volna, hogy kilencedik leszek. Pont ezt az időt lőttem be magamnak előzetesen, nem lehetek csalódott. Arra nincsenek szavak, milyen itt a hangulat, elképesztően jó érzés, legszívesebben minden nap átélném" - mondta Telegdy Ádám, aki hozzátette, ha évente javul folyamatosan, akkor akár 2020-ban az Európa-bajnokságon hazai környezetben akár dobogóra is állhat. A 200 méter hát döntőjét pénteken rendezik.

19:45 Hatodik a női 4x200 méteres gyorsváltó

A Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Hosszú Katinka összeállítású 4x200 méteres gyorsváltó a hatodik helyen végzett csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. A négyes - amely egy helyen változott a délelőttihez képest, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka váltotta Gyurinovics Fannit - 7:51.33 idővel csapott célba Elsőként a 15 éves Késely Ajna állt rajtkőre, volt ugyan ötödik is, de csak a hetediknek ért be. Ezt követően Jakabos Zsuzsanna ugrott a medencébe, de nem tudott faragni a hátrányon. Verrasztó Evelyn sem tudta feljebb hozni a csapatot, így Hosszú Katinka nagy feladat elé nézett. Száz méter után már a hatodik volt, de talán kissé el is fáradt ennek a hátránynak a ledolgozásában, így az utolsó 50-en már nem tudott előrébb jönni. Eredmények:

női 4x200 m gyorsváltó, világbajnok:

Egyesült Államok (Leah Smith, Mallory Comerfird, Melanie Margalis, Katie Ledecky) 7:43.39 perc

2. Kína (Aj Jan-han, Liu Ce-hszüan, Csang Jü-han, Li Ping-csie) 7:44.96

3. Ausztrália (Madison Wilson, Emma McKeon, Kotuku Ngawati, Ariarne Titmus) 7:48.51

...6. MAGYARORSZÁG (Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Hosszú Katinka) 7:51.33

20:25 Hosszú: szeretnék tovább fejlődni pillangón

Rendkívül boldog és elégedett volt Hosszú Katinka a 200 méter pillangón szerzett bronzérmét követően csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. "Majdnem, hogy jobban örültem ennek a bronznak, mint a kétszáz vegyesen szerzett aranynak, mert arra mindenki számított és elvárta" - nyilatkozta a háromszoros olimpiai bajnok, aki 2009 és 2013 után szerzett vb-bronzot ebben a számban. Hozzátette, ilyen időt négy éve nem úszott, de kicsivel tovább tartott az új technika elsajátítása. Megjegyezte, ez egy nagy önbizalomlöket, a sok év munka, amit beletett a pillangóba, az ki fog jönni. Szeretne még tovább fejlődni ebben az úszásnemben. Hosszú nem sokkal később már a 4x200 méteres gyorsváltó utolsó tagjaként állt rajtkőre, és elképesztő hátrányból csinált szoros küzdelmet, amelynek végén hatodik lett a magyar csapat. "A váltó mindig is olyan energiákat mozgatott meg, amelyről azt sem tudjuk, hogy van. Ráadásul ilyen fantasztikus környezetben vagyunk, három társam pedig ott áll mögöttem. Szerettünk volna dobogóra állni, reális cél volt, hátha Tokióra odaérünk. Remélem, benne leszek még akkor is a váltóban" - mondta. A 28 éves bajai úszósztár a magyar csapat negyedik érmét szerezte a világbajnokságon: vasárnap a 4x100 méteres gyorsváltó lett harmadik, hétfőn Hosszú védte meg címét 200 méter vegyesen, szerdán pedig Cseh László végzett második helyen 200 méter pillangón.

21:45 Döntős a férfi vízilabda-válogatottunk A magyar férfi vízilabda-válogatott 7-5-re legyőzte a görög csapatot a Margitszigeten zajló világbajnokság csütörtöki elődöntőjében, így szombaton az aranyéremért játszik. A magyar csapat legjobbja Hosnyánszky Norbert és Vámos Márton volt, ők egyaránt két gólig jutottak, a kapuban pedig Nagy Viktor remekelt. Az ellenfél a második félidőben csak egy gólt tudott dobni. Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese szombaton száll vízbe legközelebb: a világbajnoki címért zajló összecsapást a késő esti szerb-horvát csata győztesével 20.30-tól rendezik. Eredmény, férfi vízilabda, elődöntő:

Magyarország-Görögország 7-5 (2-1, 3-3, 1-0, 1-1)

góldobók: Vámos, Hosnyánszky 2-2, Erdélyi, Gór-Nagy, Hárai 1-1, illetve Geniduinasz 3, Funtulisz 2 Nehéz ellenfélnek ígérkezett a görög csapat, még akkor is, ha jó ideje nem maradt alul csütörtöki riválisával szemben a magyar együttes. A legutóbbi hat egymás elleni mérkőzésen egyszer sem kapott ki a piros-fehér-zöld színeket képviselő gárda, igaz, nem is nyerte meg mindegyiket, három győzelem mellett három döntetlen született. Így "ikszeltek" a felek az eddigi utolsó meccsükön pár hete Pireuszban a Szamarcidisz Kupán, továbbá a tavalyi, riói olimpián sem bírtak egymással, az ottani csoportmérkőzés 8-8-cal zárult, az ötödik helyért rendezett találkozó viszont 12-10-es magyar sikerrel ért véget. Ugyancsak nyert a folytatásban aranyéremig menetelő magyar válogatott a 2013-as világbajnoki vizes randevún, ahol a negyeddöntőben 9-3-ra győzött. Ezúttal Budapesten, a Hajós uszodában a világbajnoki döntőbe jutás volt a tét, s a teltházas nézősereg, a mintegy hétezer ember azt láthatta az első negyed elején, hogy a görögök kettese, Konsztantinosz Geniudiasz hatalmas lövést zúdított Nagy Viktor kapujának jobb felső sarkába. Erdélyi Balázs azonban emberelőnyből rögtön válaszolt, Hosnyánszky Norbert parádés csavargóljával pedig "hazakerült" a vezetés (2-1). Nagy nagyot védett, majd növelhette volna előnyét a magyar együttes, de kimaradtak a lehetőségek. A második negyedben fórból egyenlítettek a görögök, de ezúttal sem késett a gyors válasz: Vámos Márton balkezes bombája utat talált a rivális kapujába. Az emberelőny kínálta eséllyel újfent élt az ellenfél, ráadásul kétszer is, a triplázó Geniduniasz jóvoltából (3-4). A nagyszünet előtt Gór-Nagy Miklós révén sikerült az egyenlítés, a görögökéhez hasonlóan szerencsés találattal, a kapusról a hálóba pattanó labdával, mi több: a vezetést is sikerült visszavenni öt másodperccel a játékrész vége előtt, amikor is az addig az emberfórok kiharcolásában jeleskedő Hárai Balázs centerből csavart tökéletesen (5-4). A harmadik negyed elejének néhány hiábavaló oda-vissza úszkálása után Vámos másodjára is igazolta, hogy félelmetesen működik a balkeze, emberelőnyből lőtt védhetetlenül a kapuba (6-4). Nagy Viktor folytatta remeklését, néhányszor a kapufa is vele volt, ekkortájt azonban a magyar támadások is hatástalanok maradtak. A befejező nyolc perc első találatát Hosnyánszky jegyezte: az olimpiai és világbajnok pólós távolról hatalmas lövéssel vette be a kaput (7-4). A görögök emberelőnyben is hiába próbálkoztak, nagyszerű védekezést mutattak be a magyarok Nagy Viktorral az élen. A legvégén a hat az öt elleni játékban egy gólt valahogy összehozott ugyan a rivális, de ez érdemben már mit sem ért, nyert 7-5-re, ezzel pedig világbajnoki döntőbe jutott a magyar férfiválogatott.