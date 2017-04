Vivicittá - A 15 éves győrújbaráti Marx Balázs a legjobb húszban!

A 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás második napja a közép és hosszútávok szerelmeseit várta, és persze azokat is, akik először tették próbára magukat a 10 km-en vagy a félmaraton 21 km-s távján. Számuk 357 fő. Még három fontos szám a két napos eseményről, összesen 28100 nevezést regisztrált a rendező Budapest Sportiroda.Köztük a legidősebb a 83 éves budapesti Kenyér Imre volt, aki a 10 km-t futotta le. A versenyre most először érkeztek 83 országból,köztük a legtöbb az Egyesült Királyságból, ahonnan a budapesti nagykövet is futócipőt húzott.A félmaraton győztese is brit, Dan Nash, akinek az ideje 1:06:50. A nőknél a Vivicittát már nyolcszor (csúcs!) megnyert Staicu Szimona a félmaratonon aratott győzelme után - levezetésként? – elindult még a 10 km-en is, ahol csak 13 másodperccel maradt le a győztes szekszárdi születésű Ohn Kingától.Győr-Moson-Sopron megyéből a kla sszikus Vivicittá távon, a 10 km-en a legjobb húszba került a 15 éves győrújbaráti Marx Balázs, aki 18. lett (36:21). a félmaratonon korcsoportjában a harmadik helyen végzett a 49 éves mosonmagyaróvári Takács László (1:22:20).