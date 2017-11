Vívás - Győrben a kardvívóelit

A program



December 1., péntek, 14 óra: selejtezők a 64-es tábláig.

December 2., szombat, 10 óra: 64-es tábla. 16 óra: nyolcas döntő.

December 3., vasárnap, 9 óra: csapatverseny. 15 óra: döntő.

A belépés mindhárom napra díjtalan.

Ezen alkalmak apropóján tartott sajtótájékoztatót az arénában a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) és Győr városa, melyen részt vett Borkai Zsolt polgármester, Csampa Zsolt elnök, Tamás Henriette főtitkár, Boczkó Gábor igazgató, Decsi András férfikard-vezetőedző és Szatmári András világbajnok.Elsőként Borkai Zsolt mondta el, hogy Győr sportvárosként mindig is szívesen látja vendégül a világ versenyzőit, emellett azt is fontosnak tartja, hogy a felépített és modernizált létesítményeket ki is használja a város. Elmondta, hogy újabb sportos hétvége vár Győrre, elvégre a kard VK mellett most rendezik a tornász mesterfokú bajnokságot is. Ígérte, ott lesz mindkettőn.Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke a versennyel kapcsolatosan elmondta, nagyon bízik abban, hogy a döntőkben a magyar zsűrik nem jutnak szerephez. Ami értelemszerűen azt jelenti: lesznek magyar vívók a fináléban.Ezt erősítette meg a „szakma" részéről előbb Decsi András vezetőedző, majd Szatmári András egyéni világbajnok. Előbbi elmondta, nagyon szeretné, ha a kardcsapat folytatná 2017-es szereplését, amikor is szinte minden versenyen dobogóra állhattak. Sőt, igazából akkor lenne elégedett, ha a vasárnapi csapatversenyen a döntő résztvevője lenne a Szatmári, Szilágyi, Gémesi, Decsi összeállítású csapat.Szatmári András hozzátette, hogy fárasztó időszakon van túl, a hétvégén egyéniben és csapatban is országos bajnoki aranyérmet nyert, majd folyamatosan edzésekkel készült a versenyre. Nagyon reméli, hogy mind csapatban, mind egyéniben jól szerepel majd ezen a számára fontos víkenden.Győr egyébként másodszor ad otthont a rendezvénynek, melyen hatalmas mezőny várható. A világ valamennyi, a fegyvernemben vezető szerepet betöltő nagyhatalma itt lesz. A nevezések lezárultak, kétszáz fölötti lesz a létszám, s kivétel nélkül itt lesz a világranglista első húsz helyezettje, közte természetesen a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron, az idei világbajnok Szatmári András, és az ugyancsak kiemelt Gémesi Csanád. Ők csak szombaton lépnek pástra.