Visszatérés Győrbe - Iváncsik Tamás újra zöld-fehérben

Iváncsik Tamás eddig játszott a Tatabányában, a Dunaferrben, a Veszprémben, a Balatonfüredben, valamint a román Minaur Baia Marében."A Magyar Kézilabda Szövetségtől jelezték, hogy amennyiben úgy határozok, akkor számítanak rám a Győr-Moson-Sopron Megyei utánpótlás csapatok stratégiájának elősegítése céljából, szakmai felügyelőként. Megtiszteltetésnek tartom hogy a győri régióban rám gondoltak, szívesen veszek részt a Szövetség munkájában, kihívás számomra ezen a poszton is megfelelni. Legjobb tudásommal igyekszem meghálálni a belém fektetett bizalmat.Emellett nagy örömmel vettem nevelőegyesületem a Győri ETO-SZESE FKC megkeresését is, mivel szimpatikus célokat fogalmaztak meg az utánpótlással kapcsolatban, és szintén hosszútávon számítanak rám. Szeretnék a tudásommal és a tapasztalataimmal minél többet visszaadni az utánpótlásnak. Szerencsére a kézilabdázástól sem fogok teljesen eltávolodni, ezért játékosként is szívesen segítek az ETO-nak a minél jobb eredmény elérése érdekében.Győrben születtem, édesapám és az ő aranycsapatuk sok szép sikert hozott a városnak, itt kezdtem én is kézilabdázni, innen indult a pályafutásom. Semmiképp sem szerettem volna egyik napról a másikra szögre akasztani a kézilabdacipőt, örülök hogy sikerült olyan megoldást találnunk, amelyben a játék mellett, már az utánpótlással is tudok foglalkozni. Ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy a professzionális sport mellett, fájó szívvel egyúttal a Magyar Kézilabda Válogatottól is elbúcsúzom" -Iváncsik Tamás a Facebookon.