Világcsúcs is megdőlhet a világ legnagyobb 6 napos ultrafutó versenyén

Joseph Fejes és Wolfgang Schwerk

A 6 napos futóverseny évtizedek óta standard szám az ultrafutásban és a versenyszabályok is viszonylag egyszerűek: a résztvevőknek 144 óra alatt a lehető legnagyobb távolságot kell megtenni a kijelölt és hitelesített (jelen esetben kereken 1 km-es) körpályán.Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy ilyen még nem volt: az idei versenyre 28 országból 94 versenyző küldte el nevezését.Az extrém állóképességet igénylő versenyszámot 2011 óta minden évben megrendezi az EMU (Egyesület a Magyar Ultrafutásért), s az évről évre népszerűbb verseny folyamatosan bővelkedik a nemzeti és korosztályos világrekordokban, úgy a nőknél, mint a férfiak küzdelmében.Ideális feltételek mellett, a Balatontourist balatonfüredi kempingjében, optimális, zöldövezetben kijelölt, frissen aszfaltozott, tükörsima pályán remélhetőleg az abszolút 6 napos futás világcsúcsai nem csak veszélybe kerülnek, de meg is dőlnek (Női: Sandra Barwick Új-Zéland 883,631 km Cambelltown 1990, férfi: Yannis Kouros Görögország 1036 km Colac 2005.)A nők versenyében a tavalyi győztes japán Sumie Inagakitól, a kanadai Charlotte Vásárhelyitől és az ausztrál Sarah Barnettől várható kiemelkedő eredmény (legjobb 6 napos eredményük: 713 km, 734 km, 714 km), férfiaknál a német Wolfgang Schwerk a listavezető (1010 km), de hatalmas meglepetést okozhat a dél-afrikai Johann van der Merwe (815 km) vagy a francia Olivier Chaigne (920 km) is.A világcsúcs megdöntését elsősorban mégis a balatonfüredi versenyt korábban két alkalommal is megnyerő amerikai Joseph Fejestől (legjobbja 975 km) várja az ultrafutó társadalom. Ő bár még nem nevezett az idei versenyre, lehetséges, hogy rajthoz áll és akkor az ideális vonalvezetésű viadalon, az erős és sokáig versenyben maradó konkurencia mellett esélye lehet a legendás Kouros világcsúcsának megdöntésére.

A Balatonfüredi 6 napos ultrafutó fesztivál nem csak egy verseny. Elsősorban egy prezentáció a világ felé. Bemutatkozása egy sportolói közösségnek, egy országnak. Fontos marketingszereplője egy nemzetről alkotott image-nek. Egy sportturisztikai esemény, melyet kilövünk a világhálóra és 8 napon keresztül folyamatosan sugározunk. Ezért tisztában vagyunk azzal a felelősséggel, ami rendezvényünkkel kapcsolatosan ránk hárul. Lehetőségeinkhez mérten törekszünk is arra, ami hazánk, valamint támogatóink népszerűségének további elismertségét, jó hírének növelését szolgálja. Nagy hangsúlyt fektettünk- és fektetünk abba a filozófiába, hogy „..a földet kölcsönkaptuk gyermekeinktől.." Ehhez most külső segítséget is kaptunk a Carbon Online kft-től, akik szakmai tudásukkal garantálják, hogy a verseny carbon lábnyomának teljes felmérésével tudjuk kiváltani és talán megszüntetni a „károkozást". Mivel a verseny non-stop online video közvetítését 106 országból követik nyomon, felelősek vagyunk azért, hogy támogatóink segítségével példát mutassunk a fenntartható jövő és fejlődés érdekében.



Cél: 144 óra alatt minél több kilométert futni a kijelölt körpályán 1,000 méteres körpálya zöldövezeti környezetben. Szállások és minden kiszolgáló egység közvetlenül a pálya mellett találhatók. A 6 napos futóverseny standard szám az ultrafutásban, bár a világon csupán 5 helyen rendeznek ilyen megmérettetést. Nem véletlenül, hiszen ezen a földön csak kevesen képesek ilyen extrém teljesítményekre. A szabályok viszonylag egyszerűek: adott egy általában 300m és 1 km közötti kör, amin a futóknak a lehető legtöbb kört kell megtenniük a rendelkezésükre álló 144 óra alatt. Verseny közben bármikor szabad enni, pihenni vagy aludni. A futás és a pihenés helyes arányának megválasztása azonban sok tapasztalatot és önismeretet igényel.



A verseny megszervezésébe sportklubunk azzal a nem titkolt céllal vágott bele, hogy tagjaink külföldi versenyeken szerzett korábbi negatív tapasztalatai alapján olyan versenyt szervezzen, amely egyedi módon kiszolgálja a futókat, és minden lehetőséget megad világklasszis eredmények elérésére. A kedvező adottságú, optimális szolgáltatásokat nyújtó helyszín kiválasztását a szervezők kritikus fontosságúnak ítélték, ezért csak több éves kutatás, és számos alkalmasnak vélt terület alapos tanulmányozása után esett a választásuk a Balatontourist balatonfüredi kempingjére. Itt a zöldövezeti környezetben, balatoni panorámával a világon egyedülálló adottságú pályát sikerült kijelölniük, olyat, ahol a futókör a közlekedéstől teljesen elzárt helyen vezet, a versenyzőket a pályától néhány lépésre található, minden igényt kielégítő kőházakban lehet leszállásolni, a futókat kiszolgáló étterem pedig húsz méterrel található. Innen már „csak" több hónapnyi szervezés, a sportklub kiterjedt kapcsolat rendszere, nagylelkű szponzorok segítsége, három főszervező és tizenöt segítő önkéntes munkája kellett ahhoz, hogy 2011- ben végre kiírhassuk az első nemzetközi 6 napos és 48 órás ultrafutóversenyt Magyarországon.

Magyar részről elsősorban a csúcstartó Pula Tamást (767 km) és Lajkó Csabát (702 km) valamint a 80 éven felüliek korcsoportjában induló és a 2012-ben a 75 év felettiek kategóriájában világcsúcsot (535 km) futó Bozó Pál futását érdemes figyelemmel kísérni.(Emusport.hu)