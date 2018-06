Vége a tunéziai kapus vb-jének

A Franciaországban született hálóőr a válogatott szerda reggeli közlése szerint visszautazik klubjához, a francia másodosztályban szereplő Chateauroux-hoz, s ott kap majd további kezeléseket.Hasszen a 2-1-re elveszített hétfői találkozó elején, a Jesse Lingarddal történt ütközés során sérült meg, s ugyan ezt követően még néhány percig a pályán maradt, több nagy védést is bemutatott - többek között Harry Kane vezető gólja előtt is -, ám a 16. percben fájdalmai miatt le kellett cserélni.A 23 éves futballista többször szerepelt a francia utánpótlás válogatottakban, az év elején vette fel a tunéziai állampolgárságot. Első mérkőzését márciusban játszotta a nemzeti együttesben.Helyét az angolok elleni mérkőzésen Fárúk Ben Musztafi vette át a kapuban, s vélhetőleg a csapat második mérkőzésén, szombaton, a belgák ellen is ő véd majd.