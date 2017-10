Vb-selejtező: Svájc - Magyarország 5-2 - Gulácsi Péter elnézést kért a társaitól és a szurkolóktól is

Svájc - Magyarország 5-2 (3-0)



Svájc: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Djourou, Moubandje - Shaquiri, Freuler (Derdiok 84'), Frei (Zakaria 74'), Xhaka - Zuber, Serefovic (Embolo 63').



Magyarország: Gulácsi - Bese (Lang 33'), Guzmics, Kádár, Korhut - Varga R. (Sallai 69'), Nagy, Pátkai, Elek (Márkvárt 57'), Lovrencsics - Ugrai.



Gólszerző: Xhaka (18'), Frei (20'), Zuber (43', 49'), Lichtsteiner (83'), ill. Guzmics (59'), Ugrai (89')



Sárga lap: Ugrai (35'), Elek (44')

3. perc Besének kell mentenie egy bal oldali beadás után. 18. perc Xhaka góljával vezetnek a hazaiak. Egy hazagurított labdát Gulácsi rosszul vesz át, meg is csúszik a magyar kapus, a zavaró játékos Xhaka pedig közelről a kapuba gurít. 1-0 20. perc Frei kap labdát a bal oldalon, a túloldalon érkező társai felé ívelné a labdát, az azonban a blokkolni szándékozó Bese lábán megpattan, és a magyar kapu hosszú oldalába vágódig. 2-0 25. perc Seferovic 25 méterről lő fölé. 26. perc Zuber 20-ról próbálkozik, ő sem találja el a kapunkat. 27. perc Frei adja középre a labdát szinte az alapvonalról, Shaquiri elől fejjel ment nagyot Korhut. 29. perc Bese Barnabást hordágyon viszik le a pályáról, miután ráesett egy svájci játékos a sípcsontjára. Varga lőtt egyébként korábban kapu fölé, egy svájci láb is beleért. 31. perc Ugrai csúsztatja kapura a szögletet. 32. perc Shaquiri a rövid alsót célozza, Gulácsi lábbal véd. 33. perc Lang jön Bese helyére. Mindjárt el is gázolja Shaquirit, hogy érezze a törődést. 35. perc Ugrai ad egy könyököst Schärnek, a játékvezető meg egy sárga lapot Ugrainak. 40. perc Shaquiri a leshatáron kap labdát, erőből középre teszi, a hosszún érkező két svájci a hálónkban köt ki, a labda azonban szerencsére nem. 42. perc Varga-Ugrai-összjáték után Varga hosszan tolja meg a labdát, így a svájci kapus felszedi előle. 43. perc A svájciak erőszakossága újabb gólt ér: Shaquiri küzd Pátkaival, a svájci nyer, passzol a tisztán álló Zubernek, aki a hosszú alsóba gurít. 3-0 44. perc Elek kap sárgát. 45. perc Két perc lesz a hosszabbítás. Ugrait lőki Shaquiri, magyar szabadrúgás balról, 26 méterről. 45+1. perc Varga lövése csemege Sommernek. 46. perc A szünet után folytatódik a játék, újabb csere nincs. 49. perc Zuber 20 méterről tekeri a labdát a kapunkba, Gulácsi beleér, de hárítani nem tud. 4-0 52. perc Mint kés a vajon, úgy jut át Schär a védelmünkön néhány csel és passz után, végül kishíján gólpasszt ad neki az egyik védőnk, Gulácsi azonban szögletre üti a labdát. 55. perc Shaquiri lopja le a labdát Elek lábáról, aztán tökéletes passzt ad Freinek, aki kapásból lő, alig fölé. 57. perc Márkvárt váltja Eleket. 59. perc Szép magyar akció végén Ugrai beadását Nagy elől menti szögletre Frei. A szöglet után Kádár fejesét még kiüti a kapus, Guzmics azonban félfordulatból a kapuba vágja a labdát. 4-1 63. perc Embolo érkezik Seferovic helyére. 66. perc Xhaka 30-ról alaposan fölé. 69. perc Harmadik csereként Sallai lép pályára, Varga Roland a lecserélt játékos. 72. perc Sallai középre gurított labdáját szedi fel a földről Sommer. Egy ideje ez volt a legnagyobb magyar helyzet. 74. perc Frei helyére Zakaria jön. Mindjárt lövéshez is jut egy akció végén, azonban nem talál kaput. 76. perc Sallai cselezgette be magát a tizenhatoson belülre, jó is passza a hosszún érkező Lovrencsicsnek, aki az üres kapu helyett a túlsó kapufánál fekvő kapus kezébe fejel. 79. perc Embolo fejel Gulácsi kezébe nyolc méterről. 83. perc Ismét védelmi hiba után lő gólt a hazai csapat: Lichtsteiner lő a kapunkba. 5-1 84. perc Derdiok jön Freuler helyére. 89. perc Nagy Ádám jobb oldali beadását rosszul öklözi ki Sommer, épp Ugrai elé, aki hat méterről a bal alsóba fejeli a labdát. 5-2 90+1. perc Vége a meccsnek.

Jól kezdtük ezt a meccset, de sikerült elrontanom a csapatnak ezt a teljesítményemmel. Nemcsak elcsúsztam, már a labdaátvétel sem volt jó, onnantól csak próbáltam javítani a hibámat, de nem sikerült"

Az első gól alapjaiban határozta meg a mérkőzést, addig talán ha egy lehetőségük volt a svájciaknak. Onnantól nyíltabban kellett játszanunk, így több területe maradt az ellenfélnek, ezt pedig kihasználta

Gratulálok a svájci csapatnak, mert megérdemelte a győzelmet. Mi a kezdetektől magunkat vertük meg, egyrészt túl hátul védekeztünk, ráadásul az első gól nem mindennapi körülmények között született, a másodiknál pedig megpattant a labda. A szünetben próbáltam megnyugtatni a csapatot, utána volt lehetőségünk, gólokat is szereztünk. Tanulnunk kell a hibákból"

- mondta az RB Leipzig kapusa, aki úgy kapta az első gólt, hogy egy hazaadás után átvette a labdát, majd elesett, így Granit Xhaka az üres kapuba passzolhatott.Gulácsi úgy vélte, ő nem az a hálóőr, aki sokat hibázik, de a szombati meccsen nagyon összejöttek a dolgok, ezért elnézést kért a társaitól és a szurkolóktól is.- vállalta a felelősséget hibájáért a német bajnoki ezüstérmes lipcseiek játékosa.A magyar kapus példaértékűnek nevezte, hogy a szurkolók a gyengébb eredmények ellenére is kitartanak a válogatott mellett, így szerinte az a minimum, hogy mindenki kitisztítsa a fejét, majd kedden a feröeriek ellen győzelemmel biztosítsák be a harmadik helyet.Ahogy fogalmazott, ezzel tartoznak a drukkereknek.Bernd Storck szövetségi kapitány azzal indokolta az újonc Ugrai Roland kezdőcsapatba nevezését, hogy gyors és labdabiztos játékos. Szerinte ezt bizonyította is, de 90 percre nem volt meg a kondíciója, bár mást is lecserélhetett volna hasonló okból, végül ő a hajrában eredményes tudott lenni.Hozzátette, a svájciak rendkívül gyorsan játszottak és sokat kellett futniuk a játékosoknak, ezért is fáradtak el többen.A német szakvezető azt tartotta a mérkőzés pozitívumának, hogy csapata két gólt szerzett, ebből az egyiket akcióból. Továbbá kijelentette, hogy csapata győzelemre játszik majd kedden a feröeriek elleni találkozón.A tízpontos magyarok az utolsó, keddi fordulóban Feröer-szigetek csapatát fogadják a Groupama Arénában, ahol egy pont is elég számukra a harmadik hely megtartásához. Mivel előrébb nem tud lépni a nemzeti együttes, így - ahogy 1986 óta mindig - biztosan lemarad a vb-ről.Már a mérkőzés kezdetén magához ragadta a kezdeményezést a svájci csapat. Egymást követték a hazai akciók, amelyek végén rendre tiszta lövőhelyzet alakult ki, de a távoli kísérletek eleinte elkerülték a magyar kaput, vagy éppen Gulácsi kezében landoltak.A magyarok szórványos ellentámadásai a bal oldalon futottak, ami azért érdekes, mert a svájciak egyik legjobbja, Lichtsteiner játszott jobbhátvédként.Amikor kissé meddővé vált a hazaiak fölénye és megnyugodhatott Bernd Storck szövetségi kapitány együttese, hogy átvészelte az első negyedóra rohamait, akkor Gulácsi óriásit hibázott: egy hazaadásnál elcsúszott, így Xhaka pályafutása egyik legkönnyebb gólját szerezte.Nem kellett sokat várni a második svájci találatra sem, ami hasonlóan balszerencsés körülmények között esett, ugyanis Bese lábáról vágódott a labda a magyar kapuba. Ezt a magyar szurkolók nem viselték jól, a hangosbemondón keresztül figyelmeztették őket, hogy ne rázzák a kerítést, erre válaszul a magyar szövetséget szidták kórusban.A pályán sem lett jobb a helyzet, mivel Besét sérülés miatt le kellett cserélni, helyét Lang vette át. A félidőből hátralévő időben még volt néhány svájci helyzet, melyekből eleinte les, vagy Gulácsi-bravúr miatt nem lett gól, de a végén még Zuber betalált, ezzel a svájciak egy félidő alatt bebiztosították sikerüket.Az egyetlen magyar kapura lövést Varga Roland eresztette meg szabadrúgásból közvetlenül a szünet előtt.A folytatásban sem változott semmi, a hazaiak első támadásukból ismét betaláltak Zuber révén, de Gulácsi ekkor is hatalmasat hibázott. A svájciak nem álltak le, záporoztak a lövések a magyar kapura, Gulácsi többször szépen védett a bakijai után.A magyarok aztán egy szögletet követően váratlanul szépítettek, amit a vendégdrukkerek görögtüzekkel ünnepeltek, ezért ismét figyelmeztették őket. Ezt követően kissé alábbhagyott a lendület, a svájciak már nem erőltették annyira a támadások befejezését, de így is adódott néhány ígéretes lehetőségük, igaz egy ízben a magyar csapat is betalálhatott volna, végül Lichtsteiner gyönyörű lövése és Ugrai fejese is utat talált a kapuba.- értékelt Bernd Storck.Több mint három órával a svájci és a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőmérkőzése előtt már több ezer szurkoló gyülekezett a bázeli St. Jakob Parknál - írja Gergelics József, az MTI különtudósítója.Ez nem véletlen, ugyanis a szervezők kicsik és nagyok számára egyaránt kiváló szórakozási lehetőséget kínálnak. A stadion előtt felfújt, óriási piros-fehér labdákban különféle játékokkal várják az érdeklődőket: az egyikben célba rúgás zajlik különféle nyereményekért, a másikban lövőerőt mérnek, a harmadikban pedig svájci zászlót festenek a gyerekek arcára. Emellett hangos zenével fokozzák a hangulatot.A meccsre készült svájci-magyar sálat 5500 forintnak megfelelő 20 frankért kínálják, de visszautasító válasz esetén már tízért ajánlják.A hazai szurkolók alapvetően bizakodóak, többnyire kétgólos sikert várnak csapatuktól. Többségük 2-0-s eredményt tippelt, ami érthető, mivel a svájci válogatott az eddigi nyolc találkozó során mindössze három gólt kapott, igaz abból kettőt a magyaroktól a budapesti találkozón.A "kedvesebb" svájciak 3-1-es győzelmet jósoltak.A magyar drukkerek eközben Bázel belvárosában gyülekeztek, s több mint ezren indultak meg együtt a mérkőzésnek otthont adó, 37 500 néző befogadására alkalmas St. Jakob Parkba.A vonuláshoz csatlakoztak az SC Basel Hungaria tagjai is. Aklubot az 1956-ban kitelepült magyarok alapították, amely még ma is működik, de jelenleg már nem csak magyarok alkotják.A francia-német-svájci határon fekvő városban amúgy nagyobb magyar kolónia él. A legtöbben 1956-ban vándoroltak ki szülőhazájukból, de a már Svájcban született gyermekeik is folyékonyan beszélnek magyarul. Egyikük úgy nyilatkozott furcsa érzés számára ez a meccs, mert mindkét válogatottnak drukkol, ahogy a Bajnokok Ligájában szereplő FC Baselnek is.A találkozó 20.45-kor kezdődik az olasz Paolo Tagliavento sípjelére.A svájciak százszázalékos teljesítménnyel vezetik a selejtezőcsoportot, amelyben a magyarok nyolc forduló alatt tíz pontot gyűjtve harmadik helyen állnak, de már nem léphetnek előrébb, így - ahogy 1986 óta mindig - biztosan lemaradnak a világbajnokságról.