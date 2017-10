Vb-selejtező online: Svájc - Magyarország 2-0

Svájc - Magyarország 1-0



Svájc: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Djourou, Moubandje - Shaquiri, Freuler, Frei, Xhaka - Zuber, Serefovic.



Magyarország: Gulácsi - Bese, Guzmics, Kádár, Korhut - Varga R., Nagy, Pátkai, Elek, Lovrencsics - Ugrai.



Gólszerző: Xhaka (18'), Frei (20')

20. perc Frei kap labdát a bal oldalon, a túloldalon érkező társai felé ívelné a labdát, az azonban a blokkolni szándékozó Bese lábán megpattan, és a magyar kapu hosszú oldalába vágódig. 2-0 5. perc Ugrai elől ment Schär. 6. perc Elek fejeli ki Seferovic beadását, de röviden, mert Shaqiri indítani tudja a társát. Ő lesen kapja a labdát, így nincs jelentősége, hogy kapufát lő. 10. perc Varga adja be balról a labdát, Ugrai elől fejeli ki Moubandje. Bese ismételhet jobbról, Moubandje ezúttal lábbal hárít. 15. perc Seferovic lő kapura az ötösről, Kádár blokkol. 18. perc Xhaka góljával vezetnek a hazaiak. Egy hazagurított labdát Gulácsi rosszul vesz át, meg is csúszik a magyar kapus, a zavaró játékos Xhaka pedig közelről a kapuba gurít. 1-0 15. perc Seferovic lő kapura az ötösről, Kádár blokkol. 10. perc Varga adja be balról a labdát, Ugrai elől fejeli ki Moubandje. Bese ismételhet jobbról, Moubandje ezúttal lábbal hárít. 6. perc Elek fejeli ki Seferovic beadását, de röviden, mert Shaqiri indítani tudja a társát. Ő lesen kapja a labdát, így nincs jelentősége, hogy kapufát lő. 3. perc Besének kell mentenie egy bal oldali beadás után.

Több mint három órával a svájci és a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőmérkőzése előtt már több ezer szurkoló gyülekezett a bázeli St. Jakob Parknál - írja Gergelics József, az MTI különtudósítója.Ez nem véletlen, ugyanis a szervezők kicsik és nagyok számára egyaránt kiváló szórakozási lehetőséget kínálnak. A stadion előtt felfújt, óriási piros-fehér labdákban különféle játékokkal várják az érdeklődőket: az egyikben célba rúgás zajlik különféle nyereményekért, a másikban lövőerőt mérnek, a harmadikban pedig svájci zászlót festenek a gyerekek arcára. Emellett hangos zenével fokozzák a hangulatot.A meccsre készült svájci-magyar sálat 5500 forintnak megfelelő 20 frankért kínálják, de visszautasító válasz esetén már tízért ajánlják.A hazai szurkolók alapvetően bizakodóak, többnyire kétgólos sikert várnak csapatuktól. Többségük 2-0-s eredményt tippelt, ami érthető, mivel a svájci válogatott az eddigi nyolc találkozó során mindössze három gólt kapott, igaz abból kettőt a magyaroktól a budapesti találkozón.A "kedvesebb" svájciak 3-1-es győzelmet jósoltak.A magyar drukkerek eközben Bázel belvárosában gyülekeztek, s több mint ezren indultak meg együtt a mérkőzésnek otthont adó, 37 500 néző befogadására alkalmas St. Jakob Parkba.A vonuláshoz csatlakoztak az SC Basel Hungaria tagjai is. Aklubot az 1956-ban kitelepült magyarok alapították, amely még ma is működik, de jelenleg már nem csak magyarok alkotják.A francia-német-svájci határon fekvő városban amúgy nagyobb magyar kolónia él. A legtöbben 1956-ban vándoroltak ki szülőhazájukból, de a már Svájcban született gyermekeik is folyékonyan beszélnek magyarul. Egyikük úgy nyilatkozott furcsa érzés számára ez a meccs, mert mindkét válogatottnak drukkol, ahogy a Bajnokok Ligájában szereplő FC Baselnek is.A találkozó 20.45-kor kezdődik az olasz Paolo Tagliavento sípjelére.A svájciak százszázalékos teljesítménnyel vezetik a selejtezőcsoportot, amelyben a magyarok nyolc forduló alatt tíz pontot gyűjtve harmadik helyen állnak, de már nem léphetnek előrébb, így - ahogy 1986 óta mindig - biztosan lemaradnak a világbajnokságról.